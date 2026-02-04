Christian Nodal, tras reportarse una baja de boletos en Chile, sufre grave pérdida; así se dio a conocer

Christian Nodal sigue en medio de la controversia. Tras haberse reportado una aparente baja de boletos para su próximo concierto en Chile, ahora se da a conocer que presuntamentea sufrió una fuerte pérdida. Te contamos de qué se trata y lo que habría dicho el cantante al respecto.

¿Christian Nodal no está vendiendo boletos en Chile?

Hace algunos días, se informó que Christian Nodal estaba registrando una baja venta de boletos para el concierto que tiene programado en la Gran Arena Monticello de Chile para el próximo 1 de mayo de 2026, como parte de su tour.

Se dice que solo ha vendido el 30% de las entradas. De acuerdo con lo mostrado en la página oficial de Ticketmaster, las zonas con mayor número de asientos libres corresponden a plateas, laterales y sectores medios y altos.

Los boletos salieron a la venta el pasado 30 de enero y los precios oscilan entre los 30 mil y 260 mil pesos chilenos (600 a 5000 pesos mexicanos) dependiendo de la zona escogida.

Por supuesto, esto ha generado mucha controversia y comparaciones en redes sociales. Algunos internautas recordaron que Cazzu, exesposa de Nodal y a quien se dice que él presuntamente la engañó con Ángela Aguilar, llenó recintos en pocas horas.

Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado ante esto y solo se ha limitado a seguir promocionando su show en Chile, así como el resto de su gira.

¿Qué está pasando con Christian Nodal y la demanda de Universal Music?

Durante la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se informó que los abogados de Christian Nodal presuntamente habían renunciado al caso que tiene con la disquera Universal Music, y en el que también están involucrados los padres del artista, Cristy Nodal y Jaime González.

De acuerdo con lo reportado, los defensores legales ahora solo trabajan con los papás. Si bien se cree que esto podría ser una “estrategia”, no se conocen los motivos reales.

“Parece que los abogados de Nodal renunciaron a la defensa de este asunto, pero no de los papás. Se quedaron con los papás. En el asunto están involucrados doña Cristy y don Jaime, y también está Christian. También puede ser una estrategia para dividir los casos o retrasar las fechas” Ventaneando

Se mostraron unos documentos que dejan claro que Nodal se habría quedado sin abogados en este asunto. No se sabe quiénes formarán parte de su nuevo equipo legal. Hasta ahora, el cantante no ha comentado nada acerca de este asunto.

¿Por qué Christian Nodal y su familia están en un pleito legal con Universal Music?

Este problema legal se remonta a 2021. En aquel entonces, Christian Nodal decidió romper relaciones con Universal Music. La disquera aseguraba tener el derecho sobre varias canciones del artista.

Ante esto, Nodal y sus papás presentaron unos documentos para acreditar lo contrario. Según la empresa, los papeles estaban llenos de irregularidades y los acusó de falsificación. En 2025, el caso se judicializó y las partes involucradas tuvieron que comparecer ante las autoridades. Se reportó que el famoso había cambiado de abogados.

El 18 de noviembre se celebró una audiencia para dictaminar si el cantante y sus padres eran vinculados a proceso. Tras 17 horas, el cantante declaró que había sido absuelto, pero que la demanda civil aún seguía.

“Nosotros tenemos una demanda en el civil. Trataron de traerla a lo penal. No fue válido. Yo confío en la justicia. Se nos dio la posibilidad de diferir, dijimos que no. Luchamos porque esto pasará. Tengo fe en la ley. Todo toma su tiempo y todo cae por su propio peso. Yo le tengo respeto a Universal y a todos con los que he trabajado. Creo que lo justo, cuando se cierra un negocio, es cerrarlo bien. No se trata de tener a nadie a la mala”, dijo en ese momento.

