Mhoni Vidente predice que México vivirá meses “movidos” por sismos y volcanes, ¿otro susto?

Mhoni Vidente compartió nuevas predicciones sobre los fenómenos naturales que podrían presentarse en México en los próximos meses. La astróloga señaló que el país atravesará un periodo de intensos movimientos climáticos y geológicos, cuyas señales —según explicó— comenzarán a manifestarse.

Mhoni vidente predice muchos movimientos sísmicos. / Foto: IG: @mhoni1

No te pierdas: Mhoni Vidente revela qué sigue tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez; ¿regla de 3 se aproxima?

¿Cuáles son los estados donde habrá más actividad sísmica y volcánica, según Mhoni vidente?

Según una reciente visión compartida por Mhoni Vidente, pitonisa cubana, varios estados del país enfrentarían una etapa intensa de movimientos telúricos y actividad volcánica. La astróloga señaló que, dentro de este periodo, México experimentará fenómenos naturales relevantes que pondrán a prueba la preparación y la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población.

Dentro de su lectura, Mhoni destacó que Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca serían los puntos más sensibles, pues en estas regiones visualiza una mayor actividad sísmica y posibles manifestaciones volcánicas.

“Máxima alerta porque se ve que el volcán del Popo va andar activo, el volcán de Guatemala, el volcán de Ecuador, hay que cuidarnos con esos volcanes, ha habido mucho microsismo, hay que cuidarnos porque es el mes del sismo”, dijo la vidente para El Heraldo de México.

Mhoni Vidente predice sismos en México. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Otto Padrón planearía boda tras divorcio de Angélica Vale: Mhoni Vidente revela con quién se casará

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la actividad volcánica en México?

Según Mhoni Vidente, el panorama para los próximos meses en México estará marcado por una actividad volcánica más presente y perceptible. La astróloga aseguró que el Popocatépetl mantendrá un ritmo constante de emisiones de ceniza y exhalaciones, un comportamiento que —según su visión— podría intensificarse por la cantidad de energía acumulada en la región. Además, señaló que otros volcanes como el Pico de Orizaba y el Nevado de Toluca podrían registrar eventos “inusuales”, pues ambos funcionan como puntos naturales de liberación energética que responden a los cambios que, afirma, ya comienzan a manifestarse.

Mhoni también advirtió que, a nivel global, la energía sísmica aumentaría a mediados de enero, un movimiento que afectaría de manera particular a México debido a su ubicación geográfica. De acuerdo con su lectura, el país estaría entre los más sensibles a este incremento, lo que podría traducirse en actividad telúrica más frecuente o de mayor intensidad. Aunque sus visiones no sustituyen reportes científicos ni pronósticos oficiales, sus declaraciones han vuelto a colocar el tema en la conversación pública, generando curiosidad y preocupación entre algunos de sus seguidores.

Mhoni vidente sorprendió con las predicciones de sismos y actividad volcánica. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Mhoni Vidente lanza escalofriante predicción: Lupillo Rivera enfrentará dos enfermedades ¿por magia negra?

Mhoni Vidente alerta suceso: ¿Viene el fin del mundo?

Para su sección en El Heraldo de México, Mhoni Vidente alertó en su predicción la llegada de tormentas solares que podrían tener impactos significativos en el planeta. Según la vidente, estos fenómenos se han vuelto más frecuentes y podrían afectar distintas plataformas y sistemas tecnológicos. A pesar de ello, asegura que los científicos no han compartido toda la información para no generar alarma, aunque las defensas contra estos eventos seguirían activas.

La astróloga explicó que el sol ha entrado en una etapa de mayor calor y expansión, lo que se traduce en un aumento de las temperaturas, sequías y tormentas más intensas. Aunque aclaró que el “fin del mundo” ocurriría solo si el sol llegara a quemar toda la galaxia, advirtió que las tormentas solares seguirán manifestándose y podrían generar estragos en la naturaleza y en los animales, desubicando sus ciclos naturales.

Para 2026, Mhoni prevé que estas tormentas serán dominantes, con temperaturas que podrían llegar a los 50 o 60 grados centígrados, afectando ecosistemas, flora y fauna. La vidente invita a estar atentos a estos fenómenos y a tomar precauciones, mientras la comunidad científica monitorea los cambios solares y sus posibles repercusiones en la Tierra.

“Cada vez nos acercamos al fin del mundo, el apocalipsis. Yo visualizo que el día 13 de mayo del 2031 es el cataclismo total y es cuando empieza ya el fin del mundo”, reiteró la vidente.

No te pierdas: Tras muerte de amigo del Bogueto, Mhoni vidente predice devastadora pérdida ¿Luto en el reguetón mexa?