Tras muerte de amigo del Bogueto, Mhoni vidente predice devastadora pérdida ¿Luto en el reguetón mexa?

Mhoni vidente hizo una contundente predicción que volvió a encender las alarmas. En esta ocasión, la pitonisa cubana dio a conocer que un integrante del reguetón mexicano podría morir. Incluso, reveló detalles sobre quién sería. Estas declaraciones llegan luego de que Armando Toledo Rosas, mayormente conocido como ‘el Bogueto’ se volviera tendencia por la muerte de su amigo.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mhoni vidente lanza predicciones de este estilo. Meses atrás, la pitonisa dio a conocer que un integrante de la música regional mexicana podría perder la vida. Días después, se confirmó la muerte de Ernesto Barajas, lo cual sorprendió a miles de usuarios en redes sociales.

Mhoni Vidente reveló que moriría un integrante del regional mexicano. / YouTube / Pixabay

¿Mhoni vidente predijo la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño?

Mhoni Vidente hizo una predicción que, muchos consideran, habría anticipado el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de ‘Enigma norteño’. Durante una de sus transmisiones, la astróloga mencionó que una tragedia golpearía al mundo del regional mexicano, lo que advirtió que involucraría a un artista muy querido. Su mensaje fue contundente:

“Viene la muerte de un famoso, mexicano, muy querido. Va a ser un atentado que va a marcar la historia de la agrupación. Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres el enemigo de otro”. Mhoni vidente

Mhoni Vidente predijo días antes la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño. / Instagram

“Un hombre joven, del norte del país, se visualiza que la carta de la muerte va a estar sobre él”, aseguró.

Las declaraciones de Mhoni Vidente previas al asesinato de Ernesto Barajas tomaron relevancia entre los seguidores del regional mexicano, quienes ya podrían interpretar su predicción como una señal que en su momento pasó inadvertida, pero que hoy parece haber sido una advertencia de una tragedia.

Ernesto Barajas cantante de ‘Enigma norteño’ / Instagram/@claudiaperaltaoficial

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre la muerte de un integrante del reguetón mexicano?

Ahora, Mhoni vidente, pitonisa cubana, volvió a desatar revuelo con su reciente predicción. La famosa dio a conocer que correría peligro la vida de uno de los integrantes del reguetón mexicano. Una tragedia que desataría conmoción en México.

Mediante el programa de YouTube del Heraldo de México, ‘Pregúntale a Mhoni’, la también astróloga no dijo ningún nombre. No obstante, sí puntualizó que sería de la Ciudad de México y es “muy joven”.

Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción sobre un posible muerte en el reguetón mexicano / Captura de pantalla

“Viene la muerte, el asesinato de un personaje de aquí de la CDMX que es reguetonero, que es de la música urbana, joven completamente, joven, joven, joven…”. Mhoni vidente

La cubana comentó que el cantante que fallecería tendría la edad de 25 a 30 años.

“A toda la gente de la CDMX que son reguetoneros, gruperos, de música urbana, es joven de 25 a 30 años, se visualiza que la situación está muy complicada todavía y hay cosas muy oscuras que no sabemos nosotros que la lamentablemente muerte de este muchacho va a marcar y va a ser un dolor muy grande…”, agregó,

Mhoni vidente predice la muerte de un cantante de reguetón mexa. / IG: @mhoni1

Asimismo, la vidente les pidió a todos los integrantes de la música urbana mexicana que “se cuidaran”.

“No se metan en problemas, amigos, y no se metan en cosas raras, cuídense y portense bien…”, concluyó.

Como era natural, las declaraciones de Mhoni vidente no pasaron desapercibidas. Incluso, hubo especulaciones de quién podría estar en peligro. Algunos cibernautas comentaron que, presuntamente, ‘el Malilla’, ‘el Bogueto’ y Dani flow podrían estar en riesgo, ya que tienen la edad que mencionó la pitonisa. Aunque son meras especulaciones.

Al momento de redactar esta nota, no hay información sobre que alguno de los antes mencionados esté en aparente peligro. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en estricta calidad de RUMOR.

Así lo dijo Mhoni vidente:

¿Qué dijo el Bogueto sobre la muerte de un joven presuntamente en su camioneta?

El periodista Carlos, ‘C4’, Jiménez, reportó en su cuenta de ‘X’ que un joven murió por un tiro dentro de una Suburban vinculada a ‘Bogueto’. Según su versión, el hecho ocurrió mientras los ocupantes bebían, aunque aún se confirmó si fue un accidente.

“Se emborrachaba con el papá del ‘Bogueto’ y se mat… de un bala…”, escribió Carlos.

Bogueto no tardó en pronunciarse en redes sociales. Mediante una historia en Instagram, el cantante pidió respeto tanto para la víctima como para sus seres queridos, ya que la persona que falleció era su amigo.

“Pido respeto para los familiares, para el fallecido, ya que sí era mi amigo. Está cul... que se burlen de una desgracia” Bogueto

Asimismo, en otra entrevista comentó que este tipo de noticias sí afectan. Incluso, ‘el Bogueto’ reprobó que no respeten el luto por la muerte de su amigo.

“Lo que sí me molesta es que no respeten el luto. No entiendo en qué época vivimos, que la gente se burla del luto”, agregó.

Finalmente, ‘el Bogueto’ dejó claro que no demandará a Carlos Jiménez por daño moral y difamación tras la noticia de la muerte de una persona en la que supuestamente era su camioneta.