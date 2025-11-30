Tachan a Bellakath de homofóbica por polémico comentario y ella responde: “Aquí se vino a ser perra”

La cantante mexicana Bellakath se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que, tras recibir fuertes críticas en redes sociales por su actuación en el Flow Fest, respondiera a un usuario con un mensaje que fue calificado como homofóbico por internautas. A pesar de la polémica, la misma cantante defendió su postura. ¿Qué pasó exactamente?

Bellakath / Redes sociales

¿Qué críticas recibió Bellakath tras concierto en el Flow Fest?

Bellakath fue una de las artistas invitadas al Flow Fest, uno de los festivales urbanos más grandes del país. Su presentación fue emotiva: la reggaetonera se mostró visiblemente conmovida por el apoyo del público, llegando incluso a derramar lágrimas en el escenario como muestra de agradecimiento hacia quienes corearon sus éxitos, incluido el viral “Gatita”.

Sin embargo, no todos quedaron conformes. En X, varios usuarios expresaron que el show careció de profesionalismo. Comentarios sobre su vestuario, su coreografía y supuestos tropiezos durante la presentación comenzaron a circular con rapidez. Algunos mensajes iban desde cuestionamientos sobre su desempeño hasta ataques directos a su apariencia física, situación que desató molestia entre sus seguidores.

Entre los comentarios se leían frases como:

“Su coreógrafo la odia más que cualquier otra persona en esta tierra”,

“Las regetoneras Mexas son las más mediocres en cuanto a show, letras etc y son a las que más les aplauden sus mediocridades, y aquí un ejemplo” y,

“Su coreógrafo saco los prohibidos de un Kinder en el festival de la primavera o entonces porque está vestida de abejita.”

Las críticas se intensificaron cuando un usuario la llamó “ nula infectada de biopolímeros ”, comentario que la reggaetonera no dejó pasar.

¿Cómo respondió Bellakath a las críticas sobre su show en el Flow Fest?

En una respuesta que generó sorpresa en redes sociales, Bellakath respondió al comentario ofensivo sugiriendo que el usuario era portador de una enfermedad de transmisión sexual, escribiendo:

Jota sidosa, ojalá no pidas respeto. Bellakath, vía redes sociales

La reacción generó una ola de cuestionamientos, debates y reclamos por parte de usuarios, especialmente dentro de la comunidad LGBT+, que constituye una parte significativa de su base de fans.

A pesar de la polémica, la artista defendió su postura con una serie de mensajes que, según ella, buscaban dejar claro que no toleraría ataques hacia su persona. Aquí comentarios que hizo Bellakath tras las críticas:



“También es retrógrada estar atacando a alguien por su físico, se llama bullying, no me vendas con mam*das y aguántense”.

"¿Cómo será posible que alguien busque respeto atacando a otras personas y después no se aguante?, ni modo, aquí se vino a ser perra, no pend*ja”.

Bellakath lanza comentario homofóbico en redes / X: labellakath, redes sociales y canva

¿Quién es Bellakath?

Bellakath, cuyo nombre real es Hilda Katherinne Huerta Díaz, nació el 5 de octubre de 1997 en la Ciudad de México y pasó su infancia en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. A diferencia de lo que muchos imaginarían sobre una figura del reguetón, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en Derecho.

Antes de enfocarse de lleno en su carrera musical, apareció por primera vez ante el público en el programa Enamorándonos (2018–2019) de TV Azteca.

Su trayectoria dio un giro definitivo con el lanzamiento de “Gatita” en octubre de 2022, un tema que rápidamente se volvió viral en TikTok y otras plataformas, llevándola a un estrellato repentino. El impacto del sencillo fue tal que, en 2023, Bellakath firmó contrato con Warner Music México.

