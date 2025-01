Bellakath busca a Aleks Syntek para una colaboración y el cantante tiene una condición ¿Hay perreito?

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, es una de las artistas más populares del reguetón mexicano, también conocido como “reguetón mexa”. Su estilo único y sus letras frescas la han posicionado como una de las principales exponentes de este género musical que ha ganado gran terreno en los últimos años. Bellakath ha logrado destacar en importantes eventos como el Flow Fest, y continúa conquistando el público con su música pegajosa.

Recientemente, la cantante sorprendió a sus seguidores al expresar su interés en colaborar con el cantautor Aleks Syntek, un artista conocido por su postura crítica hacia el reguetón y otros géneros urbanos. En una conversación con Luisito Rey, en su canal de YouTube “Vamos al punto”, Bellakath confesó que le gustaría trabajar con Syntek en una canción. La propuesta fue una sorpresa, especialmente considerando la postura tan firme del cantante sobre el reguetón.

“Puede ser, con Aleks Syntek... me gusta su música, pero no es como que la escuche todos los días, pero sí haría algo”, comentó Bellakath, dejando claro que estaría dispuesta a explorar nuevas posibilidades musicales, incluso con artistas fuera del ámbito urbano. La posibilidad de una colaboración entre ambos generó gran revuelo en los medios y las redes sociales, debido a la contradicción con la postura pública de Syntek, quien ha sido crítico con el reguetón en el pasado.

Mira: Aleks Syntek despotrica contra Pedro Sola por decirle “mal cantante": “No te atrevas a hablar de mí"

Aleks Syntek no descarta colaboración con Bellakath

Aleks Syntek ha sido una figura muy abierta para expresar sobre su desaprobación del reguetón, al que ha calificado como “misógino”, “vulgar” y “de simios”. En el pasado, el cantante mexicano se mostró bastante claro al expresar su disgusto por las letras de algunas canciones de reguetón, las cuales considera inapropiadas y carentes de valor artístico. Sin embargo, recientemente se ha observado una actitud más abierta y menos confrontativa hacia el género, lo que ha dado pie a rumores sobre una posible colaboración con Bellakath.

La controversia aumentó cuando los medios de comunicación comenzaron a cuestionar a Syntek sobre la propuesta de Bellakath. Para sorpresa de muchos, el cantante no rechazó la idea de colaborar con la estrella del reguetón, sino que mostró apertura a la propuesta, siempre y cuando el tema estuviera dentro de su estilo musical: el pop.

“Estoy harto de que siempre me hagan un escándalo con que no me gusta el reguetón. Ustedes saben que no es mi tipo, pero si ella (Bellakath) quiere hacer una canción conmigo, y es pop como el que yo hago, con mucho gusto canto con cualquiera de ese género”, declaró Syntek en un encuentro con la prensa.

Te puede interesar: Aleks Syntek se estaría divorciando, ¡¿por una tercera en discordia?!

Aleks Syntek pide a los “paisanos mexicanos” no tirarse entre ellos

En el mismo encuentro con los medios se le pregunto al cantante que tan cierto era que había tenido graves consecuencias en Colombia por sus critica hacia Karol G. Recordemos que en una dinámica del programa “Podcast + pedido” , protagonizó una polémica que dio mucho de qué hablar en redes sociales y es que el cantante tiró por un inodoro de utilitaria el disco de Karol G, ‘Mañana será bonito’ por su falta de afinidad con este tipo de música.

“Se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos, porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”. Aleks Syntek



Ahorra dice que no fue así, que solo se retrasaron los conciertos: “Era un podcast de bromas pesadas, pasó el tema del excusado y lo único que dije fue que se aplazaron mis conciertos en Colombia para aclarar lo que estaba pasando. Soy muy famoso en Colombia. Lo único que pido es que se calmen, paisanos mexicanos; no debemos tirarnos y menos con los colombianos. Se ve espantoso. A mí jamás me escucharás hablar mal de un artista mexicano.”

Hasta ahora no hay fecha de la colaboración o si aún existe la propuesta por parte de Bellakath pues ya no se ha pronunciado al respecto.

Lee también: Aleks Syntek confiesa frente a Maribel Guardia que fue su “crush” en su juventud, así reaccionó la actriz