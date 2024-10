Aleks Syntek ¿en la ruina? Reveló las graves consecuencias que le trajo tirar en al WC el disco de Karol G

En abril de este año, Aleks Syntek, en una dinámica del programa “Podcast + pedido” , protagonizó una polémica que dio mucho de qué hablar en redes sociales y es que el cantante tiró por un inodoro de utilitaria el disco de Karol G, ‘Mañana será bonito’ por su falta de afinidad con este tipo de música.

En ese momento, así lo dijo Syntek:

La polémica se hizo viral y muchos usuarios de redes sociales criticaron fuertemente al artista. En su momento el compositor mexicano señaló que no le preocupaba en absoluto pues eso solo significaba que su opinión sigue vigente en la industria de la música. Además señaló que sabía que si no tenía ‘haters’ significaba que algo estaba haciendo mal.

Aleks Syntek

“Yo no creo que un comentario que hagan cinco o seis personas en Twitter (ahora X) sea el vox populi, entonces yo no me la compro. Lo importante es no comprármela, ¿no? Porque si me la comprara, ya me hubiera retirado hace mucho… y hay que entender que no hay éxito sin haters, o sea, si en tus redes sociales nadie te tira carrilla, algo andas haciendo mal, no estás destacando. Hagas lo que hagas, te van a criticar… y lo que sí me preocupa es que no hablen de mi música”.