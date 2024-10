Susy Lu encara a Arath de la Torre en vivo por ‘enamorarse’ de otra persona

La tarde del martes 1 de octubre, los finalistas de ‘La casa de los famosos México’ se reunieron una vez más, para su último posicionamiento pero esta vez en compañía de sus familiares.

En un emotivo live con Pablo Chagra, los habitantes y sus seres queridos tuvieron la oportunidad de sincerarse y hablar sobre sus experiencias dentro de la casa.

A la reunión asistieron Arath de la Torre con su esposa Susy Lu; Mario Bezares con Brenda Bezares; Karime Pindter con su mamá; Briggitte Bozzo con su hermano; y Gala Montes con su hermana, Beba. Dentro de la dinámica surgieron revelaciones sorprendentes sobre el comportamiento de los famosos dentro y fuera del reality. Susy Lu y Brenda Bezares, esposas de Arath de la Torre y Mario Bezares, respectivamente, fueron las que más llamaron la atención con sus comentarios. Al parecer a Susy Lu ¿esta celosa?

Susy Lu encara a Arath de la Torre en vivo por “enamoramiento” con Mario Bezares

Susy Lu señaló todo lo que sí le había gustado de su esposo en el reality: “Tu inteligencia emocional y que cumplieras las palabras de lo que le prometiste a tus hijos”.

Sin embargo la hora de la verdad llegó y no se quedó callada con lo que desaprueba, jugando claramente: “Lo que no me gustó de ti es que te enamoraras de Mario Bezares y que comieras el picadillo de otra mujer.”

Arath se limitó a decir “Jefa, no tengo nada que decir” en tono de broma y al mismo tiempo la abrazo y le dijo un tierno “te amo”. El cuarto Mar, como era de esperarse, aplaudió el gesto gritando al mismo tiempo “Susy Lu”.

¿Qué le reclamó Brenda Bezares a Mario Bezares?

Brenda Bezares reveló que el ‘shipp’ no le afecto, pero el que no hablara de sus proyectos o los de sus hijos no se lo perdona.

“Se te olvidó decir de mi canción, se te olvidó decir de la música de mis hijos, tenías para todo mundo, menos para nosotros, porque la mente tuya, qué barbaridad” Brenda Bezares

También dijo que espera el comportamiento que tuvo dentro de La casa migre a su hogar pues asegura que Mario no es como se dejo ver. ¡Atrapado!

“Lo que me encantó de ti es tu resiliencia, que fueras divertido, que te hubieras puesto a jugar y espero que en la casa también así seas, porque en la casa no eres así”. Brenda Bezares

En el foro, las palabras de Brenda causaron gran impresión pero el team Mar le dio su apoyo. Incluso Arath aseguró que “estaban duros los catorrazos” más que en el programa.