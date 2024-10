Gala no quiere saber nada de Sian Chiong porque criticó su cuerpo: “No basta con pedir perdón”

Después de convertirse en la tercera finalista de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes descubrió a través de su hermana, Beba Montes, ciertos comentarios que Sian hizo sobre ella durante el programa, los cuales no está dispuesta a perdonar.

En una entrevista con varios medios de comunicación, la finalista aprovechó para lanzar una indirecta a Gomita y aclaró que, tras lo que Sian dijo de ella, una simple disculpa no es suficiente para recuperar la amistad que tenían.

“No estudié, como dice Gomita, pero aquí estamos”, comentó irónicamente antes de hablar sobre Sian.

“Ay, sí, (pidió perdón) pero con eso no basta. Yo la verdad lo adoraba, pero mi hermana me contó unas cosas…". Gala

Gala esta decepcionada de Sian

La actriz mencionó que fue informada de los comentarios de Sian sobre su físico y también de un supuesto incidente en el que él habría escupido en la comida, lo cual la hizo reaccionar con indignación.

“Me contó que habló de mi físico, que escupió en la comida… No, no me sentí embrujada, solo decepcionada porque él decía ser mi amigo. Y mira, me puedes decir loca o lo que quieras, pero hablar del físico de las personas... eso no señores, eso es de la época Isabelina, criticar cuerpos ajenos no está bien, y la verdad es que estoy molesta”. Gala Montes

Asimismo, recordó que Sian le ofreció una disculpa durante la visita sorpresa del Team Tierra el último viernes en ‘La casa de los famosos México’, pero dejó claro que eso no es suficiente para ella.

“Cada quien tiene lo que se merece, no basta con pedir perdón. Me fue a pedir perdón a la casa y le dije: ‘es un hecho, pero no tan cab.., no te pases’”, concluyó Gala Montes, mostrando que aún siente el peso de la traición.

¿Qué dijo Sian Chiong del cuerpo de Gala Montes?

Recordemos que Sian y Gala eran buenos amigos antes de entrar en ‘La casa de los famosos México’, dentro del reality, Sian insinuó que Gala se vería mejor si se quitaba la grasa del abdomen y se la pusiera en el trasero.

Tras su salida de ‘La casa de los famosos México’, Sian expresó su arrepentimiento hacia Gala Montes por sus acciones dentro del reality. En un mensaje directo, le confesó:

“Mi amor, te quiero decir esto antes de que lo veas. La cagué horrible, me dejé llevar por el juego y fui yo quien le dijo a Adrián Marcelo que no estudiaste actuación. Te pido una disculpa enorme”.}

Sian reconoció que su comentario fue inapropiado y que, aunque las emociones del juego lo dominaron, no tenía la intención de herirla. “Sé que ahora mismo es difícil procesarlo, pero lo lamento mucho, mi intención no era hacerte daño”, agregó y mostró su preocupación por las posibles repercusiones de sus palabras.

Esta disculpa refleja la tensión que muchos participantes experimentan tras salir del reality, donde la presión del encierro y la competencia puede llevar a comentarios o actitudes de las cuales podrían arrepentirse.