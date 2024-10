Paola Durante confiesa su desilusión con el Team Mar de LCDLFMX: “No me toman en cuenta”

Paola Durante ha expresado recientemente que se siente excluida del ‘team Mar’, grupo con el que se identificaba tras su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Aunque Mario Bezares se llevó la victoria, y Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes conquistaron a la audiencia, Paola, quien fue la primera eliminada del reality, ha recibido también el cariño de sus seguidores. Sin embargo, pese a este respaldo, ha revelado que ya no se siente parte del equipo ganador.

“Soy Team Mar porque estuve ahí durmiendo, pero no me considero team Mar porque no me toman en cuenta en nada”, confesó Durante a los medios.

Paola Durante / IG @andy__rodriguez, IG@lacasafamososmx, IG@agus.fernandezr, IG@soypaoladurante_ e IG@soyjuansolo

A pesar de haberse tatuado el número 23 junto a Arath, Mario, Gala, Karime y Briggitte, el significado de ese número ha cobrado un nuevo sentido para ella:

“Casualmente una fan me dijo: hace 23 años salieron libres. ¿Pueden creerlo? Hace 25 fue esto y hace 23 salimos. ¡Qué fuerte el número!”

Paola expresó su deseo de ser más incluida en las actividades del grupo, mencionando: “Ojalá mi team (Mar) me tome en cuenta, me gustaría hacer cosas con ellos”. Sin embargo, ha decidido dar un paso atrás y dejar espacio a los finalistas:

“Les voy a dar su espacio, ellos acaban de salir, son los ganadores. Ya si me toman en cuenta, yo encantada de la vida”. Paola Durante

El team mar es el más popular / Twitter

Paola Durante festeja triunfo de Mario Bezares

A pesar de esta distancia, Paola no dejó de celebrar el triunfo de Mario Bezares, a quien considera un amigo cercano: “Lo mejor que me ha pasado en la vida. Ganó Mayito, pero también gané yo. Sé que le vienen muchas cosas, fue mucho más juzgado que yo, necesitaba ganar. Es parte de una justicia divina, México nos pidió perdón”.

Además, Durante ha notado un cambio positivo en las nuevas generaciones que la apoyan con mensajes que dejan claro que los prejuicios del pasado han quedado atrás y ahora recibe con cariño esta nueva oportunidad.

“Lo que no les dio la generación de ustedes, se los damos la generación de ahora. Está padre porque son puros chavos y nos dicen cosas increíbles, aunque el hate sigue, pero bueno, ¿sin hate qué seríamos?”, reflexionó Paola sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales.

