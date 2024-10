Andrea Rodríguez, productora de Hoy, revela por qué la entrevista con Agustín duró menos de dos minutos

Tras la expulsión de Agustín Fernández de ‘La casa de los famosos’, este visitó varios programas para platicar de su experiencia en el reality. Sin embargo, llamó la atención que en ‘Hoy’, donde antes era un invitado habitual, le dieron menos de dos minutos para su entrevista y que la hicieron dos reporteros del programa y no los conductores titulares.

Esto, después de que, en ‘LCDLFM’, Agustín hablara mal del programa que tanto lo ha apoyado en su carrera, y que la productora Andrea Rodríguez declarara en exclusiva a TVNotas que el argentino ya no era bienvenido en el programa.

Sobre esta entrevista express, Andrea, amable como siempre con TVNotas, nos dijo: “Él habló poquito. Nosotros teníamos preguntas que estuvieron establecidas, pero si él habla chiquito, pues qué hago. Además, en Cuéntamelo ya!, le pusieron los videos. Era redundante hacer eso. Por eso se lo aclaramos al principio”.

¿Lo saludaste? “No, yo estaba en la cabina. Cuando ocurren estas secciones que son delicadas, yo me encuentro en la cabina checando que todo salga bien. Y cuando subí, él ya se había ido. Se fue muy rápido. No tuve oportunidad de saludarlo”.

¿Andrea Rodríguez sigue firme en no trabajar, al menos por el momento, con Agustín?

¿Sigues en la postura de no tener trato con él? “En el programa no me cabe para nada. Tengo 7 conductores y estamos viendo qué va a pasar con Nicola. En el programa ‘Hoy’ , no tiene cabida ni él ni nadie”.

¿Te buscó? “No. Creo que lo primero que tiene que hacer, y que le recomiendo a él o a cualquiera, es analizar todos sus videos. No es pedir perdón, sino acercarse a las personas de las cuales quizá dijiste algo y decirles: ‘Quiero platicar contigo. No me entendí. Se malinterpretó lo que quise hacer’”.

Andrea Rodríguez adelanta a posibles participantes de la próxima temporada de ‘Los famosos bailan en Hoy’

Asimismo, la exitosa productora alista la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y nos dio todos los pormenores: “Inicia el 7 de octubre. Serán 12 parejas. Están confirmados Paola Durante, Juan Solo, Caeli, Lorena de la Garza, Jorge Anzaldo, Daniela Aedo y Jonathan Becerra”.

Y nos adelantó una sorpresa: “Uno de los participantes que presentaremos este miércoles va a tener la opción de que el público decida con quién le gustaría que baile. El público siempre ha tenido mucha participación y, en esta ocasión, al máximo”.

En cuanto a la contratación de Paola Durante, Andrea quiere darle la oportunidad que en LCDLFM no tuvo, y que el público la conozca más: “Cuando vino al programa para su entrevista de expulsada, Galilea le preguntó: ‘¿No te gustaría venir a bailar?’ y Paola respondió que estaría padre. Lo dejamos ahí, pero el público la empezó a pedir mucho. Se hizo muy viral y dije: ‘La gente se quedó con ganas de verla’. La complicación era que vive en Puerto Vallarta, pero aceptó encantada”.

“Hace 23 años, cuando salió de la cárcel, Magda Rodríguez y yo le dimos la oportunidad de ser reportera. Trabajó con nosotros 8 años. Y ahora que nos vimos a los ojos, me dijo: ‘Andy, quiero que también me des esta oportunidad a mí. Me encantaría trabajar contigo’. Nos abrazamos. Nos acordamos de cosas lindas. Será maravilloso. Ella tiene el hambre para ponerse a bailar. En una de esas, termina siendo la ganadora. Uno nunca sabe. Qué tal que en una de esas hasta se enamora”. Andrea Rodríguez

Otras de las grandes sorpresas podría ser la participación de Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez: “He platicado con ella. Ha estado muy ocupada con la serie de su papá, pero espero que me dé el sí. Estoy como novia de pueblo”.

En los últimos días, se ha especulado de una posible participación de Sian Chiong. Le preguntamos al respecto, y nos dijo: “En esta temporada no será porque no me gustaría llenar ‘Las estrellas bailan en Hoy’ de gente de ‘LCDLFMX’. Paola es quien merece esta oportunidad. A Sian lo he visto en los pasillos y creo que, por supuesto, merece una oportunidad. A lo mejor, si todo va bien, el próximo año”.

