Cristian Castro y Mariela Sánchez sueñan con ser padres juntos ¿Cuántos hijos quieren tener?

Cristian Castro y Mariela Sánchez han vuelto a ser el centro de atención tras anunciar que retomaron su relación, luego de un pasado turbulento marcado por altibajos.

Recordemos que la pareja ha estado en la mira de los medios debido a los audios filtrados en los que Mariela hablaba de manera despectiva sobre Cristian, su madre Verónica Castro, la cantante Yuri y las mexicanas en general. Sin embargo, ahora parece haber superado esas dificultades.

El cantante y su novia han demostrado estar más unidos que nunca y han compartido sus deseos de dar pasos importantes en su vida juntos.

Mariela Sánchez besa a Cristian Castro / Instagram: @sanchez.mariela

El cantante, quien recientemente informó que Mariela se ha convertido en una de sus coristas, lo que les permite pasar más tiempo juntos; confesó que están disfrutando al máximo esta nueva etapa de su noviazgo.

A pesar de los rumores y especulaciones sobre una posible boda, Cristian y Mariela han dejado claro que, por el momento, están concentrados en fortalecer su relación y vivir el presente, aunque no descartan llegar al altar en el futuro.

Cristian Castro y su novia disfrutan en un yate. / Insagram: @Cristiancastro

Cristian Castro asegura que quiere formar una familia con Mariela Sánchez

Durante una entrevista en el programa argentino de Susana Giménez, la pareja habló abiertamente sobre los altibajos que han atravesado. Cristian reconoció que sus anteriores matrimonios no han sido exitosos, pero expresó su deseo de que esta vez todo salga bien: “Sí, yo quiero, a mí me gusta, no me ha salido bien, quiero que me salga bien”.

La pareja también compartió que están disfrutando de su tiempo juntos en Argentina, donde han dedicado parte de su rutina a mantenerse activos físicamente. “Nos reencontramos acá en Buenos Aires, estamos en Córdoba, estamos haciendo mucho ejercicio, mucha bicicleta, mucho correr, natación también”, comentó Cristian, resaltando la estabilidad y el bienestar que han alcanzado en su relación.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue cuando los cantantes revelaron que han hablado sobre la posibilidad de convertirse en padres. Cristian, quien ya es padre de tres hijos, expresó con entusiasmo su deseo de tener un cuarto: “Lo hemos hablado, sí queremos, le ponemos ¿cómo? Susana”, bromeó el cantante, refiriéndose a la conductora del programa.

Cristian Castro, Verónica Castro y Mariela Sánchez en la Basílica / Archivo TVNotas

En cuanto a la relación de Mariela con Verónica Castro, la madre de Cristian, parece que las tensiones del pasado han quedado atrás. “La Vero la aceptó", afirmó Cristian, confirmando que su madre ha dado su aprobación a la relación. Por su parte, Mariela comentó que su relación con Verónica es cordial y cercana: “Hablamos todas las noches 40 minutos. Nos reímos, hablamos de los perros, de los viajes, estamos organizando para encontrarnos, en Las Vegas”.

Con esta nueva etapa, Cristian Castro y Mariela Sánchez se muestran más unidos que nunca y con planes de construir un futuro juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque aún no hay fecha de boda, el deseo de ser padres es un tema que ambos han conversado y que podría materializarse pronto, consolidando así su relación y dando un nuevo rumbo a sus vidas.

