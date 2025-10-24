Mhoni Vidente lanza aterradora predicción sobre el asteroide 3I Atlas: ¿Se acabará el mundo?

Mhoni Vidente ha vuelto a generar revuelo con una predicción que, según ella, podría cambiar al mundo tal como lo conocemos. La famosa astróloga cubana aseguró que este suceso se cumpliría durante la era del signo de Escorpio Se trata del acercamiento del asteroide 3I/ Atlas. Mientras en redes sociales existen rumores que alertan un peligro para el planeta tierra o un incluso un posible apagón, pero qué dice Mhoni Vidente al respecto ¿será el fin del mundo?

Mhoni Vidente predice cambios mundiales por el paso del asteroide 3I/ATLAS / Nasa

¿Qué advierte Mhoni Vidente sobre el asteroide 3I/ATLAS?

En su canal de YouTube, Mhoni Vidente aseguró que un asteroide se acercará a la Tierra a partir del 31 de octubre, justo en Halloween, y que expertos descubrirían que podría tratarse de una nave espacial.

“Es el asteroide de Lucifer, del apocalipsis; cambia de órbita y de forma”, afirmó.

Además, señaló que este evento sería una señal especial para Escorpión, y que las energías de esta etapa influirían de manera significativa en el mundo. Según la vidente, la llegada del asteroide traerá cambios extremos en la humanidad. Asegura que se producirá un cambio de pensamiento global, con progreso y riqueza para México, pero tragedias para países como Venezuela, Cuba y Colombia.

Además, advirtió que este acercamiento cósmico provocará alteraciones climáticas importantes, incluyendo temperaturas bajo cero y la extensión de inviernos más largos de lo habitual.

Mhoni Vidente también recomendó prestar especial atención al cielo el 29 y 31 de octubre, asegurando que la NASA estaría ocultando información sobre este fenómeno. Su declaración generó preocupación entre quienes la siguen, aunque carece de respaldo científico.

¿Qué es el asteroide o cuerpo interestelar 3I/ATLAS?

El objeto al que se refiere Mhoni Vidente es el cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile.

Este es el tercer objeto interestelar que entra en nuestro sistema solar, después de 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. 3I/ATLAS tiene una órbita hiperbólica, lo que indica que no está ligado gravitacionalmente al sol y solo atraviesa nuestro sistema solar de paso.

Se estima que su mayor acercamiento al Sol ocurrirá alrededor del 31 de octubre de 2025, a unos 210 millones de kilómetros, dentro de la órbita de Marte. Según la NASA, Su tamaño varía entre 5 y 40 kilómetros de diámetro, y se mueve a una velocidad de hasta 245,000 km/h.

¿Por qué es peligroso el asteroide 3I/ATLAS?

Según la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), 3I/ATLAS asteroide al que se refiere Mhoni Vidente no representa ningún peligro para la Tierra. Su punto más cercano al planeta será de aproximadamente 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol.

El objeto fue estudiado con protocolos de defensa planetaria, no por amenaza, sino por precaución y oportunidad científica. Su paso ofrece una oportunidad única para analizar un objeto interestelar y comprender mejor la composición y comportamiento de cuerpos que provienen de fuera de nuestro sistema solar.

Aunque la predicción de Mhoni Vidente ha generado curiosidad y alarma, los astrónomos aclaran que se trata de un evento sin riesgo para el planeta.

