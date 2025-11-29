¿Alejandro Fernández y Karla Laveaga se separarían? Destaparían con pruebas que él es bi, predice Jorge Clarividente

En nuestro especial de horóscopos de TVNotas, Jorge Clarividente compartió contundentes predicciones para diversas personalidades de la industria del espectáculo en este 2026. Rupturas, procesos legales, escándalos, infidelidades y más. ¡Todas sus visualizaciones han dado de qué hablar! Tal como la que hizo de Alejandro Fernández, ‘el Potrillo’, y el posible futuro de su relación con Karla Laveaga. ¿Está en peligro su relación por su orientación sexual?

Aunque Alejandro Fernández y Karla Leveaga se han mostrado más que enamorados, en 2026 se podría confirmar que no todo sería miel sobre hojuelas en su relación. ¡Esto fue lo que dijo Jorge Clarividente!

Jorge Clarividente / Cortesía Jorge Clarividente

Te puede interesar: Yuridia cumple su sueño de cantar junto a Alejandro Fernández en su nuevo disco

¿Qué predijo Jorge Clarividente sobre el noviazgo de Alejandro Fernández y Karla Laveaga?

Pese a que, hace unos meses, Alejandro Fernández dio a conocer sus deseos de ser padre junto a Karla Laveaga. Incluso, señaló: “la tarea la estamos haciendo”; Jorge Clarividente predijo que, en 2026, ‘el Potrillo’ sí estará en búsqueda de ser papá por sexta ocasión.

“Totalmente enamorado de Karla Laveaga, piensa mucho en ser padre otra vez”, dijo Jorge sobre la relación de pareja del ‘Potrillo’ y Karla Laveaga.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga buscarían ser padres en 2026. / IG: @karlaveaga / @alexoficial

Sin embargo, no todo será color de rosa. Según mencionó, el cantante sería exhibido con pruebas que le gustarían los hombres y las mujeres. Lo anterior, de acuerdo con Jorge Clarividente, llevaría a un fuerte escándalo. Por esta razón, Karla Laveaga decidiría terminar su relación con el intérprete de ‘Como quien pierde a una estrella’.

“No todo es miel sobre hojuelas, ya que habrá algo que detone tristeza en la pareja a mediados de 2026. Una persona se atreverá a afirmar, y con pruebas, que Alejandro es bisexual. Será un escándalo, por lo que la novia decidirá terminar con él”. Jorge Clarividente

Sin embargo, Jorge comentó que no todo sería malo, ya que el hijo de Vicente Fernández sacará su propia marca de tequila en 2026.

Jorge Clarividente hace fuerte predicción sobre Alejandro Fernández. / IG: @karlaveaga / @alexoficial

No te pierdas: Alejandro Fernández vive tenso momento en Estados Unidos con la policía, por concierto: “Casi nos destierran”

¿Cómo captaron a Alejandro Fernández presuntamente con un misterioso hombre en Tulum?

Cabe recordar que, meses atrás, Kadri paparazzi revivió una fotografía de Alejandro Fernández, presuntamente, con un misterioso hombre supuestamente en una playa en Tulum.

“Abrimos el baúl de los recuerdos y sale Alejandro Fernández apareciendo en todo su esplendor en la playa, bien entonado, jugueteando”, dijo Kadri.

“Estaba como a kilómetro y medio del cantante y su amigo, pues estaba complicado obtener una mejor toma”, agregó.

¿Alejandro Fernández fue captado en Tulum acompañado de un misterioso amigo? / Kadri Paparazzi

El propio periodista contó que inicialmente dudó de que presuntamente se trataría de Fernández. Sin embargo, dijo que al acercarse habría confirmado que, presuntamente, sí sería el cantante.

Al momento, Alejandro Fernández, ni su pareja han emitido algún comentario al respecto a lo que se dice de esta foto. Cabe recalcar que no hay pruebas que corroboren la veracidad de la supuesta fotografía. Por esta razón, esta información queda totalmente en calidad de RUMOR.

Por su parte, Alejandro Fernández, en diciembre de 2024, el canal de YouTube '¡Qué buen chisme!’ difundió una conversación con la prensa donde se le cuestionó directamente sobre su presunto gusto por los hombres. Fiel a su personalidad, el cantante aprovechó la situación para bromear.

“¡Ay ca...! Nunca había escuchado de eso. Pues que tengan ganas de darse conmigo es muy diferente… yo soy súper derecho y curadísimo de espanto’” Alejandro Fernández

Mira: Alejandro y Alex Fernández homenajean a Vicente Fernández en el tercer aniversario de su partida

¿Quién es Karla Laveaga, actual novia de Alejandro Fernández?

Karla Laveaga es una modelo, creadora de contenido e influencer originaria de Guadalajara, Jalisco. Nació el 20 de septiembre de 1991 y también cuenta con estudios en Diseño de Interiores, aunque su trayectoria pública ha estado enfocada principalmente en el modelaje, la fotografía y el estilo de vida, áreas en las que ha construido una sólida presencia en redes sociales.

Su relación con Alejandro Fernández, hijo del fallecido Vicente Fernández, comenzó en 2008, cuando se conocieron en una cafetería en Guadalajara. Años después, en 2011, decidieron hacer pública su relación, la cual llamó la atención por la diferencia de edad entre ambos. Aunque atravesaron una separación en 2019, retomaron su romance en 2021 y desde entonces se han mantenido estables. Han compartido viajes, eventos y momentos importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga / IG: @karlaveaga / @alexoficial

Cabe destacar que las predicciones de Jorge Clarividente tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.

