Alejandro y Alex Fernández homenajean a Vicente Fernández en el tercer aniversario de su partida

El 12 de diciembre marcó el tercer aniversario luctuoso de Vicente Fernández, una fecha que fue conmemorada con amor y nostalgia por su familia, especialmente por su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex Fernández.

Ambos compartieron mensajes emotivos en sus redes sociales, recordando al icónico cantante, que marcó la música ranchera a nivel mundial.

Vicente Fernández: el recuerdo imborrable de un legado eterno

Vicente Fernández, conocido como el ‘Charro de Huentitán’, falleció el 12 de diciembre de 2021, dejando un legado imborrable en la música mexicana. Su familia no deja de recordarlo, y este aniversario luctuoso fue una ocasión especial para expresar lo mucho que lo extrañan y admiran.

La muerte de Vicente Fernández marcó un antes y un después para la música ranchera. En agosto de 2021, el cantante sufrió una caída en su rancho, Los tres potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este accidente le provocó lesiones en las vértebras cervicales, lo que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente. Además, fue diagnosticado con el Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que afecta los nervios y causa debilidad muscular, pérdida de equilibrio y, en casos severos, parálisis.

Tras cuatro meses de lucha en un hospital de Guadalajara, Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 debido a una falla multiorgánica derivada de esta enfermedad. Tenía 81 años y una carrera que lo consagró como uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

Vicente Fernández: Alejandro y Alex Fernández lo recuerdan con un mensaje de amor y reflexión

Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a su padre, tanto de su infancia como de los últimos años de vida de Vicente. En su mensaje escribió:

Alejandro Fernández “A pesar de estar celebrando tantas bendiciones que están sucediendo ahora mismo, tanto en mi vida personal como en la profesional, también coincidimos con el tercer aniversario desde que el viejón se fue. Entonces, quiero utilizar este día para abrazar a todas las personas que están como yo: con el corazón lleno, pero con un pequeño espacio vacío que dejó la partida de ese ser irremplazable. Así es la vida. Y está bien sentirse así también”.

En su mensaje, Alejandro Fernández invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de expresar los sentimientos a tiempo: “Todos tenemos una plática pendiente por ahí guardada... Tratemos de tenerla antes de que el tiempo no perdone. Te extraño, pa. Cada día más”. Estas palabras no solo reflejan el dolor de una pérdida, sino también la necesidad de valorar los momentos en vida con nuestros seres queridos.

Por su parte, Alex Fernández, nieto del ‘Charro de Huentitán’, también publicó un sentido mensaje: “¡Tata, hoy hace 3 años que te fuiste, y no hay un solo día en el que no te piense o te extrañe. Me haces mucha falta. Me encantaría que estuvieras aquí, que pudieras ver la familia que he formado y lo grandes que ya están Mía y Nirvana!”.

Alex también mostró cómo el legado de su abuelo sigue vivo a través de su familia y los valores que le inculcó: “Te agradezco por todo lo que me enseñaste y por el amor inmenso que siempre me diste. Sé que, aunque no te puedo ver, siempre estás conmigo, cuidándome y acompañándome en cada paso. Te amo y te extraño cada día”.

El impacto de Vicente Fernández en la cultura mexicana

Vicente Fernández no solo fue un cantante y actor destacado, sino también un embajador de la cultura mexicana. Con canciones icónicas como “El rey”, “Volver, volver” y “Por tu maldito amor”, llevó la música ranchera a niveles internacionales y fue un referente de identidad para millones de mexicanos en el mundo.

Su partida dejó un vacío irreparable, pero también un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. La familia Fernández, encabezada por Alejandro y Alex, continúa trabajando para mantener viva la memoria del ‘Charro de Huentitán’, asegurándose de que su música y sus enseñanzas permanezcan vigentes.

En este tercer aniversario luctuoso, los mensajes de la familia y el recuerdo de sus fans alrededor del mundo confirman que Vicente Fernández sigue siendo una figura irreemplazable en la historia de la música mexicana. Su legado vive en cada nota, en cada canción y en los corazones de quienes lo admiraron.