¿Qué dicen sobre la supuesta foto de Alejandro Fernández con un misterioso amigo en una playa en Tulum?

Alejandro Fernández vuelve a ser tema de conversación. Kadri paparazzi mostró una supuesta fotografía en la que aparece, presuntamente, acompañado de un hombre desconocido en playas de Tulum, en la Península de Yucatán.

La imagen, difundida por el canal Kadri Paparazzi, no tardó en generar revuelo. Esto es lo que se dijo.

Alejandro Fernández denuncia fraude en redes sociales / Instagram: @alexoficial

¿Qué foto mostró Kadri paparazzi, supuestamente, de Alejandro Fernández en la playa?

En el video compartido por Kadri Paparazzi, los conductores publicaron una foto, supuestamente, de Alejandro Fernández en la playa.

“Abrimos el baúl de los recuerdos y sale Alejandro Fernández apareciendo en todo su esplendor en la playa, bien entonado, jugueteando”, se comentó durante la transmisión.

Al momento, no se ha confirmado quién es el presunto hombre que aparece en la supuesta imagen.

Alejandro Fernández fue captado en Tulum acompañado de un misterioso amigo. / Kadri Paparazzi

¿Qué dice Kadri paparazzi de la foto, supuestamente, de Alejandro Fernández?

De acuerdo con Kadri Paparazzi, la fotografía en la que presuntamente aparecería Alejandro Fernández no sería reciente, sino que pertenecía a su archivo y había permanecido guardada por años.

“Estaba como a kilómetro y medio del cantante y su amigo, pues estaba complicado obtener una mejor toma”, explicó uno de los conductores.

El mismo periodista relató que, en un principio dudó que, presuntamente, se tratara de Fernández, pero, según dice, al acercarse, supuestamente, habría corroborado que, aparentemente, se trataría del intérprete de “Si tú supieras”.

Hasta ahora ni Alejandro Fernández, ni su pareja han emitido algún comentario al respecto a lo que se dice de estas foto.

Cabe recalcar que no hay pruebas que corroboren la veracidad de la supuesta fotografía. Por esta razón, esta información queda totalmente en calidad de RUMOR.

¿Qué dijo Alejandro Fernández frente a los rumores de que le atraen los hombres?

Las especulaciones sobre el gusto de mujeres o hombres de Alejandro Fernández no son nuevas. En diciembre de 2024, el canal de YouTube ¡Qué buen chisme! mostró un encuentro con la prensa en el cual se le preguntó directamente sobre este tema. Fiel a su estilo, el cantante no perdió la oportunidad de bromear:

“¡Ay ca...! Nunca había escuchado de eso. Pues que tengan ganas de darse conmigo es muy diferente… yo soy súper derecho y curadísimo de espanto’”, respondió entre risas el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

Con estas declaraciones, Fernández reafirmó que se identifica como heterosexual y restó importancia a los rumores que han acompañado su carrera desde hace más de dos décadas, pues le parecen absurdos los rumores.

Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Quién es la actual pareja de Alejandro Fernández, Karla Laveaga?

Lejos de la polémica, Alejandro Fernández mantiene desde hace varios años una relación estable con la modelo e influencer Karla Laveaga. Originaria de Guadalajara, Jalisco, nació el 20 de septiembre de 1991 y estudió diseño de interiores.

Su perfil en redes sociales combina moda, viajes y estilo de vida, lo que la ha convertido en una figura reconocida dentro del ámbito digital. Además de su faceta como creadora de contenido, Laveaga ha acompañado al cantante en eventos familiares y profesionales, dejando claro que su relación es sólida pese a los rumores que constantemente lo rodean.

