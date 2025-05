¿Alejandro Fernández nuevamente en el escándalo por borracho?: ¡Casi se vomita en pleno concierto!

El periodista de espectáculos Javier Ceriani causó revuelo este martes al compartir un video en el que se puede ver a Alejandro Fernández en aparente estado inconveniente casi cayéndose y a punto de vomitar. Sin embargo, algunos internautas recordaron que el video no es precisamente el más actual. Aquí te contamos los detalles.

¿El video de Alejandro Fernández a punto de vomitar en concierto, compartido por Javier Ceriani es actual?

El escándalo se desató durante un concierto a principios de octubre de 2023, cuando Alejandro Fernández subió al escenario del palenque de la feria de León, aparentemente bajo los efectos del alcohol. La presentación, que prometía ser una noche inolvidable para sus seguidores, se convirtió en tendencia por motivos muy distintos.

Aunque el show no fue cancelado, muchos se sintieron decepcionados por la actitud del cantante. Las redes se llenaron de críticas, memes y comentarios cuestionando su profesionalismo. “¡ESCÁNDALO EN VIVO! ¿Recuerdan cuando el cantante Alejandro Fernández canceló su presentación tras subir al escenario en aparente estado de ebriedad?… ¡Casi se vomita frente al público! Las imágenes hablan por sí solas: molestia, decepción y bochorno. ¿Crees que se le pasó la copa?”, escribió el comunicador argentino.

¿Qué reacción tuvo Alejandro Fernández sobre la presentación a la que llegó en estado inconveniente?

Días después del incidente en octubre de 2023, Alejandro reconoció públicamente que había tenido un momento complicado a nivel personal. Según explicó, no se encontraba emocionalmente bien y tampoco había comido adecuadamente ese día, lo que influyó en su estado durante la presentación.

“Ese día me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista donde ya nos fuimos derecho al palenque. Entonces, ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago. Me ganó todo lo emocional también. Entonces, se me junto todo”, le contó el ‘Potrillo’ al programa ‘Ventaneando’.

¿Alejandro Fernández ha vuelto a presentarse borracho en un concierto?

Desde el incidente registrado en redes sociales en 2023, y que Ceriani hizo resurgir recientemente, no se ha vuelto a ver al ‘Potrillo’ en estado inconveniente en sus shows. De hecho, recientemente abrió las puertas de su hogar para una revista de arquitectura y mostró un tierno osito de peluche hecho con un short de Vicente Fernández, su papá.

Algunos internautas pidieron que Ceriani eliminara el video pues aseguraron que no tenía ninguna razón de publicarlo ahora, mientras que otros recordaron que el hecho logró que Alejandro reconociera que presentarse así fue un error y evitara volver a presentarse en tales condiciones. Cabe destacar que actualmente Alejandro está realizando una gira de conciertos en Estados Unidos en la que, hasta ahora, no ha tenido ningún escándalo similar al vivido en la feria de León en 2023.