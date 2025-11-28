Alex Fernández aclara si su papá Alejandro Fernández estaba “pasado de copas” en su concierto ¡así reaccionó!

Alex Fernández rompió el silencio y salió al paso de las especulaciones surgidas tras la reciente presentación de su padre Alejandro Fernández en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, donde varios asistentes aseguraron que ‘el Potrillo’ lucía desorientado e incluso hacía pausas prolongadas entre canciones. Con la intención de frenar los rumores y aclarar lo ocurrido, el hijo de Alejandro Fernández ofreció su propia versión de los hechos, explicando, según dijo, la verdadera razón detrás del comportamiento que preocupó a los fans.

Alex Fernández rompe el silencio y defiende a Alejandro Fernández tras su presentación en Querétaro. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Alejandro Fernández en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro?

Alejandro Fernández regresó al palenque de Querétaro con varias presentaciones que, como era de esperarse, reunieron a un público entregado y muy cercano al escenario. Durante gran parte del show, ‘el Potrillo’ se mostró firme, acompañado por su mariachi e interpretando sus temas con la potencia que lo caracteriza, mientras los asistentes respondían con entusiasmo.

El momento que generó conversación ocurrió casi al cierre del concierto. Un video difundido por el usuario @iamarturocolin captó a Fernández caminando con lentitud y luciendo visiblemente incómodo, pues presuntamente el cantante parecía intentar controlar náuseas. En la grabación se observa que hace pausas prolongadas antes de continuar, lo que desató comentarios y volvió a poner sobre la mesa debates que han surgido anteriormente acerca de situaciones similares durante algunos de sus shows.

Tras la viralización del video, surgieron versiones que apuntaban a un presunto estado de ebriedad. No obstante, otras grabaciones compartidas en TikTok y X ofrecieron un contraste importante: en ellas se ve al cantante con una taza —que, según asistentes, contenía café o té— y en la mesa cercana solo hay botellas de agua, sin señales de alcohol. Estos clips matizaron la versión inicial y llevaron a muchos fans a considerar que quizá se trató simplemente de un malestar pasajero.

Alex Fernández defiende a su papá tras video viral de Alejandro Fernández en Querétaro. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alex Fernández de su papá Alejandro Fernández sobre su actitud en el palenque de Querétaro?

Alex Fernández salió al paso de las especulaciones que surgieron luego de la presentación de su padre en Querétaro, y durante una entrevista con El gordo y la flaca explicó qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. El cantante aseguró que vio el video que circuló en redes y que, lejos de interpretarlo como un incidente grave, para él solo reflejaba algo que su papá ha enfrentado desde hace años: el reflujo.

El hijo de Alejandro Fernández detalló que este malestar es recurrente y suele manifestarse en pleno escenario, especialmente cuando Alejandro Fernández consume ciertos líquidos para cuidar o calentar la voz. “Mi papá siempre ha tenido muchos problemas de reflujo y, a veces, en sus conciertos, como toma ahí coñac o té de jengibre, es lo que le da más reflujo”, explicó, aclarando que esa sensación suele provocarle gestos incómodos que pueden confundirse con otra cosa.

Alex Fernández también fue claro en que, desde su perspectiva, no vio algo fuera de lo normal. Comentó que en el clip su padre solo hace una mueca como de “casi me vomito”, pero insistió en que no lo percibió en mal estado ni con señales preocupantes. “Yo lo vi bien y todo… realmente no se me hizo nada del otro mundo”, destacó el nieto de Vicente Fernández.

¿Alejandro Fernández se presenta en estado de ebriedad en sus conciertos?

El episodio ocurrido en Querétaro volvió a abrir una conversación que, para muchos, no es nueva en la trayectoria en vivo de Alejandro Fernández. En redes sociales, usuarios recordaron que a lo largo de los últimos años han circulado distintos videos y testimonios que cuestionan su estado durante algunos conciertos.

Entre ellos destacan los momentos de mayo de 2023, cuando en la gira De rey a rey se viralizaron clips donde el cantante parecía confundido, olvidaba partes de las letras o se quedaba en silencio; o lo ocurrido en febrero de 2023, cuando su participación en Viña del Mar generó polémica por señalamientos de excesos, mismos que él aclaró después al decir que llevaba tiempo sin beber alcohol.

Las referencias también incluyen lo sucedido en junio de 2023 en España, donde lanzó una advertencia al público pidiendo que quienes no quisieran escuchar cierta canción abandonaran el lugar; así como los episodios de 2018, año en el que circularon videos de presentaciones en las que asistentes aseguraron que había llegado en mal estado o en las que incluso pareció a punto de vomitar antes de cancelar parte del show.

Sin embargo, el hijo de Vicente Fernández no respondió a lo sucedido en esas ocasiones. Por esta razón, todo queda en puntual opinión de algunos de sus seguidores, así como asistentes de sus conciertos en esos momentos.

