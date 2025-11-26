¿Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, a la cárcel? Reportan orden de aprehensión en su contra

Parece que los escándalos no paran en Miss Universo. En medio de las acusaciones de supuesta corrupción en torno a la victoria de Fátima Bosch, representante de México, ahora se da a conocer que Raúl Rocha, presidente del certamen, obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Esto se sabe.

Raúl Rocha / Redes sociales

Lee: Pepillo Origel explota por acusaciones de fraude a Fátima Bosch en Miss Universo:"Envidia pura”

¿Cuál es la situación legal de Raúl Rocha, presidente de Miss Universo?

Según se reporta, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, por supuestos nexos con el crimen.

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, el pasado 21 de octubre, Cantú asistió a las instancias de la FGR para llegar a un acuerdo. Pidió ser testigo protegido a cambio de información sobre, entre otras cosas, redes financieras y vínculos con empresarios.

Si bien el 15 de noviembre se habría librado la orden de aprehensión, la autoridad y el dueño del 50% de Miss Universo habrían formalizado el acuerdo cuatro días después, es decir, el 19 de noviembre, por lo que ahora Rocha sería un “testigo protegido”.

Hasta el momento, Raúl Rocha o su equipo legal no se han pronunciado ante esta situación. En tanto que la última actividad del empresario en redes sociales fue hace algunas horas. Raúl compartió un video defendiendo a Fátima Bosch de aquellos que siguen asegurando que su victoria fue “un fraude”.

Cabe destacar que Rocha no es el único de la organización del certamen involucrado en fuertes acusaciones legales. Anne Jakrajutatip, la copropietaria del concurso, enfrenta una orden de aprehensión por presunto fraude.

No te pierdas: Otra Miss Universe renuncia a su título tras escándalos y polémicas: “Valores y ética laboral no coinciden”

¿Por qué Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo, enfrenta una orden de aprehensión?

El pasado 25 de noviembre, se dio a conocer que Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo, enfrentaba una orden de aprehensión después de faltar a una audiencia en relación con el caso de supuesto fraude.

Se reportó que ella y su hermana estarían siendo investigadas por supuestas irregularidades en los estados financieros del 2023 y en el registro contable del primer trimestre de 2024 de su empresa JKN Global Group, empresa con la que Anne habría comprado Miss Universe en 2022. El supuesto fraude ascendería a casi un millón de euros.

Debido a este escándalo, Anne renunció a su cargo como presidenta de JKN Global Group. Desde que comenzó el caso, la empresaria de 46 años ha mantenido un perfil bajo y se ha llegado a especular que huyó de Tailandia para no enfrentar el caso. Según Lupita Jones, Anne estaría en México.

Anne Jakrajutatip / Redes sociales

¿Por qué se dice que la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo es “fraude”?

La victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025, ha sido muy controvertida. Y es que se ha dicho que su triunfo se debió a supuestas preferencias y los negocios que Bernardo Bosch, padre de la modelo, tendría con Raúl Rocha.

Omar Harfouch, exjuez del certamen, aseguró que existía una especie de jurado secreto e “improvisado” que realmente escogía a las finalistas en base a “relaciones con diversas participantes”. Por supuesto, Rocha ha negado esto.

Hace poco, una fuente anónima contó para TVNotas que, presuntamente, Fátima Bosch gozaba de ciertos privilegios desde que concurso en Miss Universo México.

“Para quienes estábamos detrás, la cercanía, los privilegios y la protección hacia Fátima no parecían casualidad. Y sí, la sensación interna era que había intereses muy grandes moviendo hilos para que ella llegara hasta donde llegó”, dijo.

Mira: Fátima Bosch ¡desenmascarada! Desde Miss Universo México revelan oscuros detalles de por qué ganó ¡hay prueba