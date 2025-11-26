Pepillo Origel explota por acusaciones de fraude a Fátima Bosch en Miss Universo:"Envidia pura”

El pasado jueves, la alegría y las celebraciones acompañaron el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo; sin embargo, su victoria se ha visto empañada por acusaciones de presunto fraude y favoritismo.

En redes sociales, han atacado a Fátima Bosch por estas acusaciones, pero también la tabasqueña ha recibido apoyo de algunas celebridades como Pepillo, quien se dijo orgulloso de su desempeño en el certamen y molesto por los comentarios que intentan desacreditar su triunfo.

¿Por qué se duda del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha generado controversia debido a varias polémicas que ponen en duda la transparencia del certamen. Tres miembros del jurado original, entre ellos Omar Harfouch, Claude Makélélé y Camilla di Borbone, renunciaron antes de la final.

Harfouch denunció que la votación se realizó de manera “secreta” y sin supervisión real, asegurando que la lista de semifinalistas ya estaba definida y que Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, y su equipo presionaron para favorecer a Bosch, debido a sus presuntos vínculos empresariales con el padre de la ganadora, Bernardo Bosch.

A estas renuncias se sumaron las de varias concursantes, como Olivia Yacé de Costa de Marfil, quien abandonó su título alegando diferencias con los valores del certamen, y Brigitta Schaback de Estonia, quien denunció preguntas discriminatorias y conflictos éticos con la organización.

¿Papá de Fátima Bosch le ayudó a ganar Miss Universo por su presunto vínculo con Raúl Rocha, presidente del certamen?

Una fuente de Miss Universo México reveló a TVNotas que era evidente los vínculos entre el papá de Fátima Bosch con Raúl Rocha, presidente de Miss Universo:

“Se percibía que había una conexión fuerte entre su familia y la organización, especialmente con Raúl Rocha. No era un secreto, tenían el acceso que ninguna otra familia tenía”

La bomba estalló cuando, después del certamen, salió a la luz pública el tema del contrato de más de 700 millones de pesos otorgado por PEMEX a una de las empresas vinculadas a Rocha. Ahí todo empezó a encajar.

“Para quienes estábamos detrás, la cercanía, los privilegios y la protección hacia Fátima no parecían casualidad. Y sí, la sensación interna era que había intereses muy grandes moviendo hilos para que ella llegara hasta donde llegó”.

Pepillo Origel sale en defensa de Fátima Bosch tras polémica por su triunfo en Miss Universo

Pepillo Origel no se guardó nada y reaccionó en un video de Instagram con indignación ante quienes cuestionan la corona de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, asegurando que lo único que ve detrás de las críticas es “envidia pura”

“Mira que yo he conocido otras Miss Universo bastante feitas. ¡Ahora resulta que porque una mujer bonita, inteligente y preparada gana… ya todo es fraude!”, expresó el periodista, quien incluso criticó que mexicanos estén atacando el triunfo. “En vez de sentirnos orgullosos por la 4ª corona, que si el papá, que si la mamá, que si renuncia la del cuarto lugar… ¡pues a qué renuncia si era cuarto lugar!”, agregó.

Pepillo recordó que cuando Venezuela ganaba una y otra vez, los mexicanos lo celebraban porque “era una latina triunfando”. Ahora, dijo, todo es cuestionamiento por una corona que nadie puede comprar: “¿Ustedes creen que la corona está en venta? ¿Por qué no la compra otra? ¿O cuánto costaría? ¡Ya es el colmo!”

El periodista aseguró que él si estaba orgulloso con el papel de Fátima Bosch en Miss Universo: “Ella es y será, pésele a quien le pese, Miss Universo. Nuestra mexicana. Y no tenemos por qué estar jod… y jod… con que es fraude.”

