Alejandro Fernández preocupa en pleno palenque: videos lo muestran desorientado y desata debate en redes

La más reciente presentación de Alejandro Fernández en el palenque de la Feria Ganadera de Querétaro ha generado un enorme revuelo en redes sociales, donde circulan videos que muestran distintos momentos del show. Si bien el artista inició la noche con su característico dominio vocal y cercanía con el público, las grabaciones del cierre del concierto provocaron dudas y comentarios encontrados entre los asistentes y usuarios de plataformas como TikTok y X.

Las imágenes difundidas no solo se viralizaron en cuentas como la de Javier Ceriani, sino que también abrieron espacio para nuevas preguntas sobre el estado del cantante durante su actuación. Mientras algunos clips lo muestran en plena conexión con el público, otros registran instantes en los que luce desorientado e incluso haciendo pausas prolongadas que encendieron la conversación digital.

¿Qué pasó con Alejandro Fernández en su concierto?

Durante el fin de semana, Alejandro Fernández ‘el Potrillo’ ofreció varias presentaciones en el palenque de Querétaro, uno de los escenarios más demandantes debido a la cercanía con el público y el ritmo del espectáculo. En los primeros momentos del show, se observa al cantante interpretando con fuerza sus temas, acompañado por mariachi y con la respuesta entusiasta de los asistentes.

Sin embargo, el ambiente cambió en la parte final del concierto. Un video publicado por el usuario @iamarturocolin muestra a Alejandro Fernández caminando lento por el escenario y presuntamente habría intentando contener náuseas. En la grabación, el cantante luce desconcentrado y se toma varios segundos antes de continuar con su interpretación. El propio clip fue descrito así por el usuario, quien escribió que el artista parecía “a punto de vomitar”.

Estas imágenes avivaron viejas discusiones sobre el comportamiento del artista en sus presentaciones, donde en ocasiones previas se le ha visto vulnerable o atravesando momentos que dieron pie a especulaciones sobre su estado físico.

¿Alejandro Ferrnéndez llegó en estado de ebriedad a su concierto?

Otra de las especulaciones hacia ‘el Potrillo fueron que habría llegado en presunto estado de ebriedad. Sin embargo, y pese a las especulaciones, otros videos difundidos en TikTok y X matizan la narrativa. En una de las grabaciones, se observa a Alejandro Fernández bebiendo de una taza en el escenario, que según asistentes contenía café o té. En la mesa cercana se aprecian botellas de agua y ningún envase que sugiriera alcohol.

Estas imágenes han sido utilizadas por algunos usuarios para rechazar versiones que apuntan a que ‘el Potrillo’ presuntmaente se habría presentado bajo los efectos de la bebida. En los comentarios se destaca que, tras la parte del video que generó preocupación, Fernández continúa su recorrido por el escenario mientras interactúa con el público.

Además, otros clips registran el momento final de la noche, donde el cantante vuelve a lucir tranquilo, sonriente y con un cierre en aparente normalidad. En estas últimas tomas se le ve despidiéndose del público, agradeciendo la asistencia y retirándose sin complicaciones visibles.

Hasta ahora, el artista no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido en Querétaro. Sus redes sociales se mantienen enfocadas en promocionar una próxima fecha en Texas, sin referencia a la controversia.

¿Qué otras polémicas ha tenido Alejandro Fernández en sus presentaciones?

El debate en plataformas digitales no solo se centra en lo ocurrido el fin de semana, sino en el contexto de otros episodios que han marcado la carrera de Alejandro Fernández en vivo. Usuarios recordaron una serie de momentos polémicos:



Mayo de 2023: Durante su gira “De rey a rey”, circularon videos en los que el cantante lucía desorientado, olvidaba letras o se quedaba en silencio.

Junio de 2023: En España, lanzó una advertencia al público pidiendo a quienes no quisieran escuchar cierta canción que abandonaran el recinto.

Febrero de 2023: Su actuación en Viña del Mar desató controversia por señalamientos de excesos, tema que él abordó después, indicando que “tenía rato sin beber alcohol”.

Octubre de 2018: Se difundió un video donde asistentes aseguraron que llegó en mal estado; en otro evento, casi vomita frente al público y canceló parte del concierto.

Noviembre de 2018: El cantante explotó contra reporteros por publicaciones en redes sociales.

Usuarios plantearon preguntas sobre los límites entre la vida privada del artista y su desempeño profesional, particularmente en espacios donde la audiencia paga boletos elevados para verlo.

