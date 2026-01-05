Concierto de un grupo de cumbia es suspendido tras tiros de grupo armado contra músicos: hay heridos VIDEO

En octubre del 2025, un hecho estremeció a fans y seguidores del grupo musical “Agua marina”, quienes fueron agredidos a balazos mientras daban un concierto en Perú. Nuevamente, la industria musical atraviesa un complicado momento, luego de que dos músicos de una famosa agrupación resultaran heridos la madrugada del pasado martes, mientras daban un concierto. El ataque, perpetrado por sujetos que se desplazaban en motocicletas, ocurrió ante decenas de asistentes y generó escenas de pánico, mientras los agresores lograban huir en medio de la confusión. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué grupo de cumbia fue agredido a balazos en pleno concierto?

El atentado ocurrió cuando la banda “Carlos Miguel y Orquesta” interpretaba su repertorio en un escenario al aire libre instalado en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, Perú.

De acuerdo con testigos, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al lugar y dispararon directamente contra los artistas. La ráfaga obligó a músicos y público a buscar refugio, mientras algunos asistentes auxiliaban a los heridos.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores a la balacera, cuando uno de los integrantes es evacuado de emergencia. Los atacantes escaparon sin ser detenidos.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de Carlos Miguel y Orquesta que fueron heridos de bala?

Tras el incidente, dos integrantes de la orquesta fueron trasladados al hospital Sergio Bernales, donde permanecen internados. Uno de ellos es el guitarrista Carlos Quispe, de 58 años, quien recibió un impacto de bala en el abdomen y el roce de otro proyectil en el cuello, según relataron sus familiares a la emisora RPP. El estado de salud de ambos músicos es reservado.

El vocalista y líder del grupo, Carlos Miguel, confirmó que el ataque estaría relacionado con amenazas extorsivas que la agrupación venía recibiendo desde hace casi un año. En marzo pasado, el cantante denunció públicamente que tanto él como sus músicos recibían mensajes intimidantes en sus teléfonos celulares, lo que los mantenía “ asustados y con mucho temor ”.

Tras el atentado, la orquesta difundió un comunicado en el que lamentó profundamente los hechos y condenó “enérgicamente este acto criminal que no debió ocurrir”.

Lamentablemente, orquestas como la nuestra han sido expuestas a situaciones de inseguridad durante mucho tiempo, sin que las autoridades competentes hayan encontrado una solución efectiva. No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono. Comunicado de Carlos Miguel y orquesta

Al momento no ha habido una actualización en el estado de salud de ambos músicos, pero la información se irá actualizando con el paso de los días.

¿Quiénes son Carlos Miguel y Osquesta?

Carlos Miguel y Orquesta es una agrupación peruana de cumbia que se ha consolidado como una de las bandas más representativas de la escena musical del país. Fundada a mediados de la década de 2000 en Lima, la banda combina los ritmos tradicionales de la cumbia peruana con arreglos modernos, logrando atraer a públicos de todas las edades.

El grupo está liderado por Carlos Miguel, vocalista y fundador, quien ha sido la figura principal en la consolidación del sonido distintivo de la orquesta.

Bajo su liderazgo, la banda ha trabajado para mantener la esencia de la cumbia norteña peruana, mientras incorpora influencias de géneros como la salsa, el merengue y la música tropical, logrando así una propuesta versátil y popular.

