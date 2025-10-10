Grupo Agua marina sufre atentado en pleno concierto; reportan que el baterista está al borde de la muerte

El mundo de la música vuelve a conmocionarse. Y es que, tras reportarse la muerte de Ramiro Palencia Vargas, papá del cantante Horacio Palencia, ahora se reporta que el grupo peruano ‘Agua Marina’ sufrió un atentado en pleno concierto que dejó varios heridos a su paso.

Ataque a Agua Marina / Redes sociales

¿Cómo fue el atentado contra el grupo ‘Agua Marina’?

Durante la noche del pasado miércoles 8 de octubre, el grupo ‘Agua Marina’ estaba dando una presentación en Lima, Perú. En algún punto, un hombre del público comenzó a atacarlos a tiros. De acuerdo con los primeros reportes, cuatro de los integrantes resultaron heridos.

El momento de lo ocurrido quedó captado en video. En dicha grabación, que ya circula en redes sociales, se puede ver a la banda dando su show con normalidad cuando se escuchan múltiples balazos. La música se paró de forma inmediata mientras los integrantes se quedaban inmóviles.

En las imágenes, se observa cómo, tras lo ocurrido, parte del staff y algunos de los músicos se acercan a los heridos. Todo esto, al mismo tiempo que los asistentes se quedaban completamente callados, aparentemente, en shock sin poder creer lo que acababan de presenciar.

De acuerdo con lo informado por la prensa internacional, el presunto responsable habría salido corriendo del lugar y habría huido a bordo de una motocicleta junto a otra persona.

El jefe de seguridad, Felipe Monroy, declaró que se encontraron al menos 23 casquillos en la escena del crimen. También comentó que ya están revisando las cámaras del sitio para hallar con los responsables.

Agua Marina atentado / Redes sociales

¿El baterista del grupo ‘Agua Marina’ está muerto?

Se reportó que el más afectado por el ataque fue Luis Quiroga, baterista de ‘Agua Marina’. El músico habría recibido al menos tres impactos de bala; uno de ellos en la zona del abdomen.

Hasta el momento, la banda o su equipo no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos. No obstante, ha trascendido que el estado de Quiroga sería “grave” y estaría “luchando por su vida”.

Las redes sociales del grupo se han llenado de mensajes de internautas solidarizándose por lo ocurrido y pidiendo que el resto de los integrantes se pronuncie para saber exactamente cuál es el estado de salud del baterista.

Integrantes de Agua Marina / Redes sociales

¿Quién es el grupo ‘Agua Marina’ y por qué los atacaron en su concierto?

‘Agua Marina’ es un grupo de cumbia de origen peruano que fue fundado en 1976. Se considera como una de las agrupaciones más importantes de su país. Han lanzado más de 30 álbumes desde su formación y han lanzado exitosos sencillos como:

“Debo hacerlo”

“Sinfónico”

“Mala hierba”

“Locura de amor”

“Cuando callas”

“Falso amor”

Aunque las autoridades siguen investigando lo ocurrido, ha trascendido que, desde 2022, la banda ha denunciado intentos de extorsión y amenazas. Incluso, en ese año, sufrieron otra advertencia en uno de sus conciertos. Si bien nadie salió herido, los músicos contrataron seguridad privada.

