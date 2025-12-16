Cantante sufre descarga eléctrica en pleno escenario y queda inmovilizado varios segundos | VIDEO

La industria musical latinoamericana vivió momentos de tensión luego de que el vocalista de la banda Mi mejor amigo Scott sufriera una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre el escenario. El incidente ocurrió justo cuando el cantante tomó el micrófono para dirigirse al público, lo que provocó que cayera al piso de manera inmediata ante la sorpresa de los asistentes. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Cantante

¿Qué pasó durante el concierto de Mi Mejor Amigo Scott en Perú?

Los hechos ocurrieron en Perú, durante un concierto independiente en el que participaban varias bandas. De acuerdo con la información disponible, el cantante Carlos Suárez acababa de subir al escenario cuando conectó su guitarra y tomó el micrófono. En ese momento recibió una descarga eléctrica que lo dejó inmovilizado aproximadamente siete segundos.

Según se explicó posteriormente, el micrófono quedó presionado contra su cuello de forma involuntaria, lo que provocó dos quemaduras de primer grado en esa zona. Durante el incidente, el vocalista no perdió la consciencia y permaneció consciente mientras era auxiliado.

La rápida intervención de un baterista de otra banda y de un sonidista fue clave para que se desconectaran los cables y se cortara la corriente eléctrica. Tras el incidente, Carlos Suárez fue trasladado de inmediato a un hospital en Lima, donde recibió atención médica. Hasta el momento, se ha confirmado que su estado de salud es estable y que no presenta complicaciones de gravedad.

¿Cuál es el estado de salud del cantante tras la descarga eléctrica?

Después del accidente, el propio Carlos Suárez utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y aclarar lo ocurrido. En un video explicó que, aunque el incidente pudo haber terminado en una tragedia, se encuentra fuera de peligro y sin daños que representen un riesgo para su vida.

El cantante detalló que las principales lesiones fueron las quemaduras en el cuello, producto del contacto directo con el micrófono durante la descarga eléctrica. También señaló que, a lo largo de la jornada musical, se habían presentado problemas con la corriente eléctrica, lo que ya había generado preocupación antes de su presentación.

Carlos Suárez indicó que tras el incidente se mantuvo tranquilo y fue directamente al médico para una revisión completa. Además, se informó que los gastos médicos y las reparaciones de los instrumentos dañados fueron cubiertos por la banda La dosis, quienes participaron en el mismo evento.

Carlos Suárez / Captura de pantalla

¿Quiénes fueron señalados como responsables tras el accidente en el escenario?

En su testimonio público, el vocalista de Mi mejor amigo Scott explicó que, presuntamente, el lugar del evento no contaba con una instalación adecuada del backline. De acuerdo con su versión, equipos de alto voltaje estaban conectados a tomas de corriente cuya seguridad era dudosa, lo que habría provocado la descarga.

El cantante señaló que se trató de una situación inesperada y aseguró que no busca generar ataques ni odio contra los organizadores del concierto ni contra el colectivo responsable del evento independiente. Sin embargo, sí hizo un señalamiento directo hacia el sonidista Armando Luque, a quien identificó como el encargado del sonido y propietario del equipo utilizado esa noche.

Carlos Suárez afirmó que, al ser el responsable del sonido, debía conocer la correcta conexión de este tipo de equipos, por lo que manifestó su intención de proceder legalmente en su contra. Estas declaraciones generaron una amplia reacción en redes sociales, donde se dividieron las opiniones entre quienes consideran que la responsabilidad recae en los organizadores, el lugar del evento o la instalación eléctrica.

Entre los comentarios más destacados que aparecieron en la publicación del cantante se encuentran mensajes que piden exigir espacios con medidas de seguridad adecuadas, así como otros que señalan que el problema podría haber estado en el circuito eléctrico del local y no necesariamente en los equipos utilizados.

