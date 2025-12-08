Mercedes Roa es atacada en Francia: la influencer y futbolista mexicana fue hospitalizada de emergencia

La mexicana Mercedes Roa, futbolista e influencer de la Kings League, fue agredida en pleno centro de Marsella, Francia después de acudir al evento Liga Universe en el Estadio Velódromo. Terminó hospitalizada por heridas leves, la policía francesa ya detuvo a tres sospechosos y pero el caso sigue abierto.

Mercedes Roa / IG

¿Qué le pasó a Mercedes Roa en Marsella, Francia y cuál es su estado de salud hoy?

La influencer mexicana Mercedes Roa, también conocida por su faceta como futbolista en la Kings League, sufrió un ataque en Marsella, Francia, la madrugada del lunes 8 de diciembre. De acuerdo con reportes locales, la creadora de contenido resultó con heridas leves y fue trasladada por una ambulancia de bomberos a un hospital cercano, donde quedó bajo observación médica.

La presencia de Mercedes Roa en Marsella se debía a su asistencia al encuentro de la Liga Universe realizado en el Estadio Velódromo, un evento que reunió a figuras legendarias del futbol como Zinédine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué en un “partido de leyendas” que congregó a aficionados y personalidades. Tras la jornada deportiva y la convivencia posterior, Roa se dirigió con amigos al barrio de la Ópera, una zona concurrida del centro, donde ocurrió el incidente.

Mercedes Roa / IG

El caso de agresión a Mercedes Roa se convirtió rápidamente en tema de conversación entre seguidores de la Kings League y su comunidad en redes sociales, quienes manifestaron preocupación y exigieron actualizaciones sobre su estado de salud.

Mercedes Roa / IG

¿Cómo fue el ataque a Mercedes Roa en Marsella y qué hizo la policía francesa?

De acuerdo con las versiones retomadas por la prensa local, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando uno de los acompañantes de Mercedes Roa fue sorprendido y atacado por un grupo de jóvenes. Al notar la agresión, Roa intervino para auxiliar a su amiga, quien habría sido golpeada por al menos cuatro personas, según reportes de la policía municipal. En medio del altercado, la mexicana también resultó agredida, lo que motivó el despliegue policial y la llegada de servicios de emergencia.

La Central de Vigilancia Urbana habría alertado a agentes municipales, quienes acudieron rápido al llamado, mientras los atacantes intentaban huir por calles cercanas del barrio de la Ópera. La intervención de bomberos fue clave en la estabilización de las víctimas y su traslado al hospital.

Mercedes Roa / IG

¿Cómo avanza la investigación del ataque a Mercedes Roa en Francia y qué cargos enfrentan los detenidos?

La policía nacional francesa informó que los presuntos agresores enfrentan acusaciones por agresión con agravantes, además de múltiples denuncias interpuestas por las víctimas. La investigación sigue abierta, mientras se recaban testimonios, se analizan las circunstancias del ataque y se corroboran los tiempos y lugares mediante cámaras urbanas y reconstrucción de hechos.

Mercedes Roa / IG

Actualmente Mercedes Roa está hospitalizada por heridas leves y bajo observación, sin reportes de gravedad. En paralelo, la policía francesa mantiene líneas de investigación activas y coordinación con el ministerio público local para definir tipificación y posibles cargos. En casos con agresión múltiple y intento de huida, las agravantes ganan peso en el proceso judicial.

La noticia provocó preocupación entre seguidores de la Kings League y de la influencer mexicana, quienes esperan que Roa comparta en las próximas horas su versión de los hechos o un parte oficial sobre su estado de salud. Hasta entonces, lo que se conoce es el ataque, la atención por bomberos, el traslado en ambulancia, la hospitalización y la detención de tres sospechosos.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

¿Quién es Mercedes Roa: influencer mexicana, futbolista y ex presidenta de Club de cuervos en la Kings League?

Mercedes Roa es una creadora de contenido mexicana creadora de contenido mexicana que saltó a la popularidad por sus videos virales en TikTok e Instagram, donde mostraba regates, control de balón y un estilo urbano que conectó con miles de seguidores. Su crecimiento digital la llevó a la Kings League Américas en 2023, cuando fue nombrada presidenta de Club de Cuervos, equipo inspirado en la serie homónima, convirtiéndose en una figura joven al frente de un proyecto que mezcla deporte y entretenimiento.

La exposición también tuvo costos: en agosto de 2024, Roa anunció su salida de Club de Cuervos tras denunciar ataques misóginos y acoso digital. A través de publicaciones, habló de ansiedad, insomnio y episodios de depresión derivados de la violencia verbal en línea. Su renuncia detonó conversación sobre el trato a las mujeres en el entertainment deportivo y en las plataformas digitales, un tema que sigue vigente y que rodea la carrera de figuras femeninas con presencia en la cultura del futbol.

Mercedes Roa / IG

Pese a dejar la Kings League, Mercedes Roa continuó como creadora de contenido y futbolista independiente, y se sumó al torneo Supernova Strikers, donde mostró su faceta de jugadora en un formato más cercano al deporte espectáculo. Esta diversificación explica por qué su nombre aparece en eventos internacionales, como el de la Liga Universe en el Estadio Velódromo de Marsella, con Zidane, Ribéry y Piqué en un partido de leyendas que la atrajo como aficionada, comunicadora y referente digital.