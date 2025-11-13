¿Alfredo Olivas está herido? El cantante reaparece en redes y desmiente rumor falso de que sufrió un ataque

En las últimas horas, ha comenzado a circular el rumor falso de que, presuntamente, Alfredo Olivas había sido víctima de un supuesto ataque armado mientras se dirigía a un evento. Como era de esperarse, la noticia falsa causó mucha preocupación entre sus seguidores. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué le pasó al cantante Alfredo Olivas? Esta fue la noticia falsa que circuló en redes sociales

A través de redes sociales, diversas páginas especializadas en regional mexicano reportaron que, supuestamente, el cantante Alfredo Olivas había sido víctima de un supuesto atentado. Presuntamente, hombres armados a bordo de camionetas se acercaron al vehículo en el que viajaba el cantante y su equipo.

Según lo dicho, Alfredo presuntamente había recibido un supuesto impacto en el estómago. No se mencionó si el cantante habría sido trasladado a un hospital o cuál es su estado de salud.

“Esta tarde es reportado un ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas Oficial, fue en una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde al menos 5 camionetas con hombres armados atacaron al cantante y a su personal de seguridad cuando se dirigían a un evento. Extraoficialmente trasciende que el cantante habría recibido un balazo en el estómago”, se lee en la noticia falsa que circuló en redes sociales.

Presuntamente, las autoridades estarían investigando los supuestos hechos, aunque todo se trató de un rumor falso. Todo esto generó mucha polémica en redes sociales y los fans no dudaron en ir a las publicaciones del artista para pedirle una aclaración.

¿Cómo está Alfredo Olivas tras presunto ataque armado? Reaparece en redes sociales tras rumor falso de ataque

Hasta el momento, Alfredo Olivas no ha dicho nada directamente sobre este asunto. No obstante, subió una fotografía en sus redes sociales. Dicha imagen es una selfie, en la que se le puede ver sumamente serio.

Si bien no dio ningún tipo de mensaje, para muchos fue una forma de aclarar que todo estaba bien y la noticia de su presunto ataque solo fue una “fake news”. ¡Desmintió los rumores falsos!

Por si esto fuera poco, las autoridades usaron sus plataformas para desmentir esto, afirmando que, hasta el momento, no habían recibido ningún “reporte” de este estilo.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en la carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo”, informaron.

¿Quién es Alfredo Olivas?

Alfredo Olivas Valenzuela, mejor conocido solo como Alfredo Olivas, es un cantante y compositor de regional mexicano.

Nació el 1 de octubre de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años.

Desde muy joven, se interesó por la música y, con apenas 12 años, empezó a presentarse en escenarios locales.

Al principio, lo apodaban ‘el Patroncito’. No obstante, con el tiempo decidió llamarse simplemente Alfredo Olivas.

Entre sus éxitos más populares se encuentran: ‘El problema’, ‘Lo doy todo’ y ‘Sin memoria’.

En 2015, sufrió un ataque armado mientras daba un concierto. Si bien fue herido, logró recuperarse.

Aunque es muy reservado en cuanto a su vida privada, se sabe que está casado y tiene hijos.

