Actor de ‘Como dice el dicho’ vive momentos de terror al ser testigo de un ataque armado: VIDEO
Hace poco, un actor de ‘Como dice el dicho’ compartió los momentos de terror que vivió tras ser testigo de un ataque armado en un antro.
Adriano Zendejas, actor mayormente conocido por su participación en ‘Como dice el dicho’ y hermano de la también actriz Samadhi Zendejas, vivió momentos preocupantes tras presenciar un ataque armado, ¿cómo se encuentra?
Lee: Actor mexicano de telenovelas fue blanco de terrible atraco en donde fue asesinado Fede Dorcaz
¿Qué le pasó a Adriano Zendejas y cómo fue que presenció un ataque armado?
Todo ocurrió durante una transmisión en vivo realizada el 30 de octubre. Adriano Zendejas se encontraba grabando en un antro, cuando presenció que dos sujetos estaban peleando y uno de ellos sacó un arma.
Si bien el actor no estaba involucrado, se mostró sumamente asustado. De forma inmediata, sus escoltas lo cubrieron a él y sus acompañantes, al mismo tiempo que les decían a los presentes que se retiraran del lugar.
La gente tardó varios segundos en reaccionar, pero terminó yéndose. En el clip, se puede ver cómo Adriano y sus acompañantes huyen rápidamente y se meten a una camioneta para retirarse. Con evidente cara de susto, el joven dejó ver lo impactado que estaba por lo que había presenciado.
“Fuga, sacó un arma. Vámonos, vámonos. Fuga, fuga. Mochila, mochila. Vente, Tico, las niñas. Dónde es la salida. Vámonos”
Lo ocurrido dejó muy preocupados a los fans, pues si bien no resultó lesionado, el joven, quien también es conocido en redes sociales como ‘Maestro Shifu’, quedó muy conmocionado.
@maestroshifuviral Están bien gracias a dios shifu #maestroshifu #fyp #adrianozendejas #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #shifu ♬ sonido original - Maestro Shifu
Te recomendamos: Actor de ‘Como dice el dicho’ vive horror del ataque de un perro que le dejó graves heridas en la cara
¿Cómo está Adriano Zendejas tras presenciar el ataque armado?
Adriano Zendejas ya no ha vuelto a comentar nada de lo sucedido. De hecho, su último post en Instagram data de hace unas horas y es una foto con sus amigos. En la publicación escribió:
“El mejor combo”
Todo parece indicar que, pese al susto, el joven se encuentra tranquilo. Y es que cabe destacar que ni su hermana, Samadhi Zendejas, ha hecho declaraciones sobre el asunto y solo se limitó a usar sus redes para hablar sobre la más reciente campaña para la que trabajó.
¿Quién es Adriano Zendejas, actor que presenció un ataque armado?
Adriano Zendejas es un actor e influencer mexicano que nació el 19 de marzo de 1996. Actualmente tiene 29 años. Es hermano de Samadhi Zendejas. Comenzó su carrera artística desde que era muy niño.
Con tan solo 10 años, participó en la telenovela ‘Marina’. A partir de allí, se le vió en series y novelas de renombre como:
- A que no me dejas
- Niña de mi corazón
- Como dice el dicho
- La rosa de Guadalupe
- Que te perdone Dios
- Quiero amarte
- La fuerza del destino
Su última aparición en televisión fue en 2019, con la serie de Nickelodeon ‘Club 57’. Después de eso, se enfocó más en el contenido para redes sociales. Actualmente, tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram y casi 18 millones en TikTok. Se desconoce si tiene pareja. No obstante, todo parece indicar que es soltero.
No suele meterse en polémica. Sin embargo, en una ocasión se metió en una pelea de dimes y diretes después de que Horacio Pancheri le dijera “fea” a su hermana en redes sociales. Si bien Pancheri dijo que lo habían hackeado, Adriano no dudó en defender a la actriz
Mira: Muere conductor y actor venezolano a los 54 años, ¿Quién fue Fernando Delfino y de qué murió?