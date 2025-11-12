Vanessa Guzmán reaparece tras reportarse ataque a su casa y que presuntamente murió: “Visitando ángeles”

Vanessa Guzmán ha sido motivo de preocupación en los últimos días. Y es que, durante el pasado fin de semana, trascendió que, presuntamente, su casa había sido baleada. Aunado a todo esto, también circuló un video falso hecho con Inteligencia Artificial que anunciaba su muerte, lo que causó mucha incertidumbre en redes sociales. En medio de todo esto, la actriz reapareció con un emotivo mensaje.

Vanessa Guzmán / Redes sociales

¿Vanessa Guzmán se murió? Este es el video falso que circula en YouTube

Hace unos días, el periodista Jorge Carbajal reportó que, presuntamente, Vanessa Guzmán sufrió un atentado en su casa de El Paso, Texas. Supuestamente, su hijo la estaba acompañando en ese momento. Según Carbajal, la policía local se encuentra investigando los hechos para dar con los culpables.

“Este fin de semana, la casa de la actriz Vanessa Guzmán, ubicada en El Paso, Texas, fue baleada mientras en el interior se encontraba su hijo. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de este ataque”, contó.

Si bien se aclaró que tanto la famosa como su hijo estaban bien, se viralizó un video falso en el que dijeron que la famosa, de 49 años, presuntamente había fallecido tras este suceso. A raíz de esto, Vanessa tuvo que sacar un comunicado en el que no solo negaba su muerte, sino que también aclaraba que lo ocurrido no se trató de un atentado.

Aunque señaló que no podía dar mayores detalles por el momento, reiteró que ella y su hijo estaban bien, a la par que agradeció el apoyo que ha recibido de los fans.

“Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo… Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada, y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso. En cuanto sea posible y apropiado, Vanessa ofrecerá declaraciones de manera directa” Vanessa Guzmán

¿Qué ha dicho Vanessa Guzmán sobre el supuesto ataque que sufrió?

Hace algunas horas, Vanessa Guzmán reapareció y usó su Instagram para postear un emotivo mensaje. A través de una historia, la actriz compartió un video de las cenizas de su padre junto a un agradecimiento sincero.

Si bien no mencionó exactamente por qué se sentía agradecida, todo parece indicar que se siente afortunada de que el suceso en su casa no haya pasado a mayores.

“Bendecidos por Dios. Visitando a estos ángeles que nos protegen. Los extraño. Solo vine a decirles ‘Gracias’” Vanessa Guzmán

Hasta el momento, Vanessa no ha dado mayores declaraciones sobre este tema. De igual forma, ha limitado el uso de sus redes sociales.

Mensaje Vanessa Guzmán / Redes sociales

¿Vanessa Guzmán regresará a las telenovelas?

En los últimos años, Vanessa Guzmán se ha mantenido ausente de las telenovelas. Y es que se ha enfocado en desarrollarse como fisicoculturista. De hecho, su último melodrama fue en 2019, en ‘Soltero con hijas’.

Días antes de lo ocurrido en su casa, respondió preguntas de algunos seguidores en redes sociales. Uno de ellos le preguntó sobre su posible regreso a la televisión. Ante esto, la deportista dijo: “Y muy pronto… así sea”, despertando así la emoción de sus fans que desean verla en la pantalla chica.

Recordemos que, en su momento, Vanessa anunció que iba a dejar el fisicoculturismo por una fuerte lesión en la cadera.

“Con mucha tristeza doy esta noticia, pero sé que todo será para bien. Gracias a todos y cada uno de los atletas, amigos, colegas, sponsors que hasta hoy siguen confiando en mí. A mis alumn@s por su paciencia ante tanta dificultad. Muy agradecida con mi equipo que me cobijó por los últimos tres años, a mi coach por su apoyo incondicional. Hoy cierro un ciclo, que será para avanzar y crecer en muchos otros aspectos”, indicó.

