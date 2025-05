Vanessa Guzmán toma lamentable decisión, en sus redes se anuncia la triste noticia

Vanessa Guzmán, reconocida actriz y fisicoculturista mexicana, conmovió a sus seguidores al revelar una difícil decisión: su retiro temporal del fisicoculturismo.

A través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, conmovida, Guzmán explicó que su estado de salud ya no le permite continuar compitiendo en este exigente deporte.

La noticia fue acompañada de un profundo agradecimiento a su equipo, colegas, patrocinadores y alumnos, quienes la han acompañado durante su intensa trayectoria como atleta.

“Con mucha tristeza doy esta noticia, pero sé que todo será para bien. Gracias a todos y cada uno de los atletas, amigos colegas, sponsors que hasta hoy siguen confiando en mí. A mis alumnos por su paciencia ante tanta dificultad”, escribió en su Instagram.

Vanessa Guzmán se ha dedicado desde hace 4 años a la disciplina del fisicoesculturismo. / Instagram: @vanessagumann

¿Por qué Vanessa Guzmán se retira del fisicoculturismo?

Vanessa Guzmán explicó que, aunque esta decisión no fue fácil, su cuerpo le está pidiendo un descanso. Durante los últimos meses ha intentado múltiples tratamientos para tratar una lesión que no ha podido superar, lo que le impide continuar con sus entrenamientos y competencias al nivel que exige el fisicoculturismo profesional.

“No termino de recuperarme de la cadera. Voy a empezar un tratamiento con péptidos y les daré seguimiento de todo el proceso. La parte difícil no es tanto la lesión o pensar si necesitaré cirugía; creo que lo más duro es tomar una decisión tan fuerte como no competir. Este año no habrá competencias para mí. Pongo una pausa al fisicoculturismo. La salud es lo más importante, y hay que predicar con el ejemplo, especialmente ante mis hijos, que también son atletas”, comentó Vanessa Guzmán en un video subió a su Instagram.

Vanessa Guzmán ha impresionado con su transformación / Archivo TVNotas

¿Qué le pasó en la cadera a Vanessa Guzmán?

Vanessa reveló que padece una pequeña fisura en el cartílago del fémur que se conecta con la cadera, lo que le ha causado dolor y limitaciones en su movilidad. Aunque no es una lesión que requiera cirugía de inmediato, sí le ha impedido entrenar y competir con normalidad.

Antes de recurrir a una intervención quirúrgica, Vanessa Guzmán ha decidido someterse a un tratamiento con péptidos, una opción innovadora que podría ayudarla a regenerar el cartílago y recuperar la funcionalidad de la zona afectada.

¿Vanessa Guzmán regresará al fisicoculturismo?

Aunque su retiro no es definitivo, Vanessa es clara en que este año no volverá a competir. Sin embargo, mantiene la esperanza de recuperarse y regresar más adelante. “Sé que me voy a recuperar, pero esa pausa es necesaria, mi cuerpo me lo pide”, afirmó.

En esta nueva etapa, Guzmán priorizará su salud y el tiempo con su familia, en especial con su nieta, a quien desea brindarle una versión saludable y plena de sí misma. “Mi nieta merece tener una abuela sana”, concluyó.

