Vanessa Guzmán hace fuertes revelaciones sobre cómo su cuerpo atlético afectó su regreso a la televisión

La actriz Vanessa Guzmán, recordada por su trabajo en telenovelas y programas de televisión, reveló que su incursión en el fisicoculturismo ha tenido consecuencias inesperadas en su carrera artística. Tras varios años dedicada por completo al deporte, señala que su apariencia muscular ha generado señalamientos que complican su regreso a los foros. Aunque asegura que desea retomar su camino como actriz, también reconoce que ha encontrado obstáculos derivados del cambio físico que logró a base de entrenamiento, disciplina y preparación competitiva. En una reciente entrevista con Venga la alegría, la famosa originaria de Chihuahua compartió que durante cuatro años cambió los llamados por intensas jornadas de ejercicio.

¿Por qué Vanessa Guzmán afirma que su cuerpo atlético afectó su carrera en la televisión?

En Venga la alegría, Vanessa Guzmán habló abiertamente sobre esta etapa de transición. Explicó que, aunque siempre mantuvo su interés en la actuación, su dedicación absoluta al fisicoculturismo generó una percepción distinta sobre ella y su físico. De acuerdo con la actriz, esta percepción ha sido determinante a la hora de evaluar oportunidades laborales en televisión, cine o telenovelas.

Guzmán recordó que, mientras se encontraba en plena preparación para competencias, su prioridad eran los entrenamientos y la construcción de masa muscular, lo que modificó su figura. Mencionó que estos cambios han provocado que algunos sectores la vean únicamente como atleta y no como actriz, dificultando su retorno a los proyectos dramatizados.

La intérprete detalló que su físico es producto de disciplina y constancia, pero entiende que algunos personajes requieren características específicas. Por ello, señaló que está dispuesta a realizar los ajustes necesarios si un papel lo solicita, siempre dentro de los rangos saludables para su cuerpo.

¿Vanessa Guzmán dejará el fisicoculturismo para volver a actuar?

Vanessa Guzmán, conocida por producciones como Atrévete a soñar y Amor mío, confirmó que su etapa en el fisicoculturismo ha sido satisfactoria, especialmente por los trofeos y medallas que alcanzó en diversas competencias. Sin embargo, también anunció que decidió poner pausa a esta faceta deportiva para enfocarse de nuevo en la televisión.

La actriz compartió que, aunque disfrutó intensamente del ambiente fitness, considera que es el momento de retomar su carrera actoral. Reconoció que esta decisión surge de su deseo de volver al espacio donde se formó profesionalmente y donde consolidó gran parte de su trayectoria.

La artista también comentó que dudó en ocasiones sobre continuar en el deporte a nivel competitivo, ya que esto implicaba dejar de lado gran parte de su carrera en la actuación. Finalmente eligió regresar a los sets, siempre abierta a las posibilidades que se presenten.

“Quiero regresar a mi carrera como actriz y dudé mucho de renunciar, de dejar todo, porque a lo mejor me estaba equivocando que la vida de atleta no era lo mío, quiero pensar que, si como actriz me pueden requerir ciertos cambios físicos para determinados personajes, pues obviamente por qué negarse a la posibilidad de esto” Vanessa Guzmán

¿Vanessa Guzmán teme que su regreso a la televisión le cause cambios en su cuerpo?

En su encuentro con los medios, Vanessa Guzmán aclaró uno de los puntos más comentados: la posibilidad de que modifique su cuerpo para adaptarse a futuros personajes. Sin hacer promesas ni declaraciones especulativas, explicó que los cambios físicos que adquirió son reversibles, especialmente porque la categoría en la que competía no exige transformaciones extremas.

Detalló que, aunque las fotografías y videos de sus competencias pueden hacer parecer que su cuerpo era voluminoso o más grande, la realidad es distinta. Según contó, las poses y la iluminación tienden a remarcar la definición muscular, lo que muchas veces genera la percepción de un tamaño mayor del real.

La actriz señaló que, fuera del escenario deportivo, su figura luce diferente y está lejos de las proporciones que algunas personas imaginan. Por ello, considera que es posible ajustar su físico conforme lo requiera su carrera actoral, sin que esto represente un cambio drástico o riesgoso.

También puntualizó que su disciplina deportiva le dejó herramientas de autocuidado y control corporal, aspectos que podrían ayudarle a realizar adaptaciones en caso de que un personaje exija una imagen específica.

