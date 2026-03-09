Galilea Montijo aparece irreconocible en Hoy; el aspecto de su rostro desata caos: “Ay, Dios, ¿qué le pasó?”

La conductora Galilea Montijo llamó la atención de la audiencia al reaparecer en el programa matutino Hoy. Su regreso al foro generó conversación entre los seguidores del espacio de Televisa, quienes comenzaron a comentar en redes sociales sobre su rostro qué se veía totalmente diferente.

Fans en shock: Galilea Montijo luce irreconocible en Hoy. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Galilea Montijo que desató comentarios en redes?

Galilea Montijo sorprendió en su regreso al programa Hoy, donde algunos espectadores comenzaron a comentar su rostro durante la transmisión, pues se observa a la presentadora con el cabello largo y oscuro, maquillaje marcado en los ojos y labios con brillo, mientras participa en una dinámica junto a otras conductoras del matutino.

Durante el segmento, Montijo aparece en una dinámica, pero lo que más sorprendió es que su rostro apareció totalmente hinchado y desapareciendo sus finas facciones, por lo que algunos internautas especularon que la conductora habría recurrido a procedimientos estéticos como el bótox, aunque ella no ha hecho declaraciones al respecto, incluso resaltaron que tenía dificultades para hablar. En redes aparecieron comentarios como:



“¿Qué tiene en la cara Galilea? Seguro ya se puso más bótox y está toda hinchada, parece Ninel Conde”

“Galilea escondiéndose en las extensiones que se jaló de más los ojos”

“Galilea tiene tanto bótox hasta en los labios que hoy no puede hablar, ya se escucha arrastrar la lengua”

“Galilea, ¿qué te hiciste en la cara? Ya pareces Alfredo Palacios”.

“Ay, Dios, ¿qué le pasó a Gali? Parece monstruo”

“Dios mío, no, su cara, ¿qué se hizo ahora? Se le ve muy rara, se veía mejor antes, pobrecita, se ve hasta más grande así, me da la sensación como si tuviera una máscara de cartón y se le nota muy incómoda”.

Al momento, Galilea Montijo no dio más detalles sobre qué fue lo que le pasó en el rostro. Sin embargo, las especulaciones sobre su aspecto no han cesado.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Su cara genera polémica en Hoy. / Redes sociales

Galilea Montijo sorprende por dificultad al hablar

No es la primera vez que Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica por su físico o su manera de hablar frente a las cámaras. Durante la conducción de La casa de los famosos México, la presentadora llamó la atención del público luego de que algunos espectadores notaran que hablaba de forma más lenta y con cierta dificultad durante la transmisión.

El momento generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios incluso especularon que la conductora podría encontrarse en estado polémico mientras estaba al aire. Las reacciones se multiplicaron entre quienes seguían el programa en tiempo real, lo que llevó a que el tema se volviera tendencia entre los seguidores del reality.

Posteriormente, la conductora explicó lo ocurrido y rechazó esa versión. Montijo señaló que había sufrido un problema dental cuando se le desprendió una carilla tras un golpe mientras comía, lo que le provocó dolor y complicaciones para hablar. Según relató, tuvo que someterse a una reparación dental de emergencia antes de continuar con sus actividades.

Galilea Montijo sorprende con rostro irreconocible en Hoy y desata críticas. / Redes sociales

¿Quién es Galilea Montijo?

Galilea Montijo es una conductora y actriz nacida en Guadalajara, Jalisco, el 5 de junio de 1973. Su nombre completo es Martha Galilea Montijo Torres y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera principalmente en la televisión mexicana, participando tanto en programas de entretenimiento como en producciones de ficción.

Como actriz ha formado parte de distintas telenovelas producidas en México, mientras que en la conducción ha estado al frente de programas de variedades y de telerrealidad. Entre los espacios en los que ha participado se encuentran Hoy y Vida TV, donde ha trabajado como presentadora en distintas etapas de su carrera.

También ha conducido formatos de competencia y entretenimiento familiar como Pequeños Gigantes y el reality La casa de los famosos México, programas transmitidos por Televisa, donde ha participado como parte del equipo principal de conducción. A lo largo de los años, su trabajo ha estado ligado a distintos formatos televisivos dentro de la programación de entretenimiento.

