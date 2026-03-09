Peso Pluma rechaza foto con fan en juego de la NBA y en Hoy arremeten en su contra: “¿Qué culpa tiene?”

Un momento protagonizado por el cantante de corridos tumbados Peso Pluma durante un partido de la NBA generó conversación en redes sociales y llegó hasta la televisión. La escena, captada en video y difundida en TikTok, muestra al intérprete rechazando la solicitud de una fotografía por parte de una fan, situación que provocó reacciones inmediatas tanto entre los asistentes al evento como en plataformas digitales.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y una fan durante un partido de la NBA?

El incidente ocurrió el viernes pasado cuando Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, asistía como espectador al partido entre los Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers en el Chase Center, en San Francisco.

De acuerdo con videos difundidos en TikTok por la usuaria identificada como “Jessica”, una joven se acercó al cantante mientras se encontraba cerca de la cancha. En la grabación se observa que la fan intenta tomarse una fotografía con el artista; sin embargo, él rechaza la petición con un gesto y mueve la mano para apartar el teléfono que tenía frente a su rostro.

Tras ese momento, algunas personas presentes en el recinto reaccionaron con abucheos. El fragmento del video se compartió rápidamente en redes sociales y acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas.

La difusión del clip generó una conversación digital con posturas diversas. Algunos usuarios señalaron que la joven habría colocado el teléfono muy cerca del cantante sin pedir permiso previamente. Otros consideraron que la reacción del artista resultó excesiva.

El momento captado en video se convirtió en tendencia en TikTok y otras plataformas, lo que llevó a que distintos programas de espectáculos retomaran el tema durante el fin de semana y la mañana del lunes.

¿Qué dijeron en el programa ‘Hoy’ sobre la actitud de Peso Pluma con una fan?

Durante la transmisión del programa Hoy del lunes 9 de marzo, los conductores analizaron el video viral que involucra a Peso Pluma y la fan que buscaba una fotografía.

La conductora del matutino comentó durante el segmento: “Y es una niña aparte”. Por su parte, Galilea Montijo reaccionó mientras se mostraban las imágenes en pantalla y expresó:

“Es como ‘llégale’. Y qué culpa tiene la niña, mi paisano Chulo de tu mal humor ese día”. Galilea Montijo

En la conversación también se mencionó la importancia del público dentro de la carrera de los artistas. Montijo señaló durante el programa:

“Nunca he tenido que te esfuerzas tanto para llegar a la fama y ya cuando la tienes, y sobre todo el éxito, que es muy difícil tener ese éxito, dices: ‘Ay, ya me abruman todos. Ay, no, mejor me retiro’”. Galilea Montijo

La conductora del programa agregó: “Uno tiene que estar siempre para, sobre todo, escuchar a la gente”.

¿Qué dijo Peso Pluma sobre la polémica tras negarle una foto a una fan?

La difusión del video de Peso Pluma provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde se generó un debate entre usuarios que apoyaron al cantante y otros que cuestionaron su reacción.

Algunos de los mensajes se difundieron en la cuenta del influencer de espectáculos Eddy Nieblas. Entre las publicaciones que respaldaban al intérprete se leía:



“Excelente, ella le puso el celular en la cara sin antes preguntar” y

“Respeto al espacio personal”.

Otros comentarios señalaban que el artista no está obligado a tomarse fotografías con todas las personas que se lo soliciten. En esas publicaciones se destacaba la importancia de respetar la privacidad de los artistas, especialmente en espacios públicos donde no se encuentran en actividades profesionales.

Por otro lado, hubo usuarios que cuestionaron el gesto del cantante al considerar que la reacción fue inapropiada, particularmente porque en el video se observa que quien intentaba tomarse la fotografía era una menor de edad.

Hasta el momento, el cantante Peso Pluma no ha emitido un pronunciamiento público sobre el video ni sobre los comentarios que surgieron en redes sociales y en programas de televisión tras la difusión de las imágenes.

