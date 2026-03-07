Filtran VIDEO de Carmen Salinas realizando “rituales” junto a un conductor de ‘HOY’, ¿Beto tenía razón?
En medio del auge de los rumores sobre los supuestos rituales que Carmen Salinas realizaba con niños, un conductor de ‘Hoy’ comparte el video de los ritos que hacía junto a la actriz.
Un tema muy comentado en febrero fue la presunta participación de Carmen Salinas en rituales con niños. Si bien la mayoría de los internautas descalificaron este señalamiento, algunos lo han puesto en tela de juicio y hasta lo han tomado como verdad.
En medio de toda la polémica que se suscitó por este tema, se filtra un video en el que se le ve a la actriz realizando un “rito” junto a un afamado conductor de ‘Hoy’, ¿Beto siempre tuvo la razón?
¿Por qué Carmen Salinas fue señalada de hacer ritos con niños?
Hace algunas semanas, Saskia Niño de Rivera, a través de su pódcast ‘Penitenciaria’, compartió una entrevista que le hizo a un presidiario identificado como Beto. Durante la conversación, sostuvo haber hecho ciertos encargos para “gente con poder”, incluyendo supuestamente a Carmen Salinas.
“Empecé a convivir con mucha gente del medio; te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo el recluso.
En respuesta a la polémica que estas declaraciones ocasionaron, Saskia lanzó un comunicado mencionando que su pódcast no era de “espectáculos”, sino un proyecto para visibilizar el sistema penitenciario en México. También pidió que “no se alimente el morbo”.
Por su parte, la familia de Carmen no solo exigió una disculpa pública por parte de la activista, sino que también amenazó con tomar acciones legales. Si bien la activista pidió perdón a la familia poco después, la hija de Salinas dejó claro que continúa molesta.
“¿Se lo vas a creer? No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa; una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que limpiar el nombre de mi mamá”, manifestó María Eugenia Plascencia.
¿Exponen a Carmen Salinas realizando rituales?
Hace algunas horas, Sebastián Reséndiz, conductor de ‘Hoy’, usó su X (antes Twitter) para compartir un video de los “rituales” que hacía junto a Carmen Salinas. En el material, se puede ver cómo bailan con otros amigos en lo que pareciera ser una fiesta.
Junto a unos emojis de risa, Reséndiz retó a Saskia Niño de Rivera a que le mandara la grabación a Beto: “Mira @saskianino aquí las imágenes de los RITOS en casa de #carmensalinas para que se las mandes a tu honorable entrevistado”, se lee.
Si bien todo formó parte de una simple “broma”, igualmente creó polémica. Algunos internautas aplaudieron su “creatividad”, mientras que otros le pidieron que “no se colgara del tema”. En tanto que unos cuantos le sugirieron que “no metiera las manos al fuego por la celebridad”.
Y es que muchos famosos como Yuri y Gabo Cuevas no han dudado en defender la memoria de la actriz, quien lleva cinco años fallecida. Afirman que Salinas era una mujer “muy apegada a su fe” que nunca se habría involucrado en cosas relacionadas con la magia negra.
Mira @saskianino aquí las imágenes de los RITOS en casa de #carmensalinas para que se las mandes a tu honorable entrevistado😂😂😂😂 pic.twitter.com/ZrnVc6WomK— Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) March 6, 2026
¿Beto, presidiario que acusó a Carmen Salinas de hacer ritos con niños, se murió?
En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que, supuestamente, Beto, el presidiario que señaló a Carmen Salinas de hacer ritos con niños, había muerto en el penal. Se comenzó a decir que, presuntamente, había sido atacado en su celda.
Algunos teorizaron que lo habían “mandado a asesinar” por lo que dijo de Carmen Salinas y otros artistas, cuyos nombres sí fueron censurados en la entrevista.
Ante esto, Saskia Niño de Rivera usó sus redes sociales para aclarar que esto era una noticia falsa y que el criminal continuaba con vida.
