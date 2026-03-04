¿Murió Beto, el recluso de Penitencia? Saskia rompe el silencio a rumores falsos tras polémica con Carmen Salinas

En las últimas horas, el nombre de Beto, el recluso que apareció en el pódcast Penitencia, volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales. Diversas publicaciones aseguraban que el interno presuntamente habría sido encontrado sin vida dentro de su celda, lo que encendió las alertas entre usuarios que recientemente habían visto el episodio conducido por Saskia Niño de Rivera. Sin embargo, todo fue una noticia falsa.

El caso tomó relevancia semanas atrás, cuando el capítulo generó controversia por las declaraciones del propio interno, quien mencionó a la actriz Carmen Salinas al hablar de presuntos rituales satánicos con menores de edad.

Familia de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera / Redes sociales

¿Murió Beto, el recluso del pódcast Penitencia? Estos son los rumores falsos

En redes sociales comenzaron a circular videos, capturas de pantalla y mensajes falsos que afirmaban que presuntamente Beto, identificado como el recluso entrevistado en uno de los episodios recientes de Penitencia por Saskia Niño de Rivera, presuntamente había sido hallado sin vida dentro del penal donde cumple condena. Lo cual es falso.

Las publicaciones no detallaban fecha, causa de la presunta muerte falsa ni citaban fuentes oficiales. Tampoco se difundieron comunicados por parte de autoridades penitenciarias que confirmaran el fallecimiento.

Ante la incertidumbre, varios usuarios recurrieron a herramientas digitales para verificar la información. En consultas realizadas a Grok, la inteligencia artificial integrada en la red social X, la respuesta fue que no existían reportes ni noticias recientes que confirmaran la presunta muerte del interno. De acuerdo con esa respuesta, el episodio del pódcast fue publicado en febrero de 2026 y el recluso continúa registrado como interno activo, sin menciones de fallecimiento en medios confiables.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que respalde las versiones difundidas en redes.

Saskia Niño de Rivera / Redes sociales

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera sobre el rumor falso de la muerte de Beto?

Tras la viralización del tema, Saskia Niño de Rivera se pronunció a través de sus historias de Instagram para desmentir las versiones que circulaban.

En su mensaje, señaló que la información sobre la supuesta muerte del recluso es falsa. Además, explicó que recientemente sostuvo una conversación con él dentro del penal y que se encuentra en buen estado.

“Ayer estuvimos platicando con Beto ahí en el penal, está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes, los comentarios que le han puesto, está muy agradecido, conmovido con todos los actos de amor” Saskia Niño de Rivera

De acuerdo con lo expresado por la activista, el interno está enterado de los mensajes y comentarios que ha recibido tras la publicación del episodio, y se mostró agradecido por las muestras de apoyo. También anunció que se lanzará una campaña para canalizar ayuda de manera transparente hacia él, documentando los apoyos que lleguen.

Con estas declaraciones, la conductora del pódcast rechazó las versiones que apuntaban a un fallecimiento y confirmó que el recluso continúa con vida.

Saskia Niño de Rivera / Captura de pantalla

¿Por qué fue polémico el episodio de Penitencia de Saskia Niño de Rivera?

El episodio en cuestión del pódcast de Saskia Niño de Rivera se volvió viral luego de que Beto relatara parte de su historia de vida y los delitos por los que cumple una condena de 72 años de prisión, tras haber asesinado a su padrastro.

Durante la entrevista, aseguró que en el pasado trabajó para figuras públicas sustrayendo menores de edad, quienes, según su testimonio, eran utilizados en rituales satánicos. En ese contexto, mencionó a la actriz Carmen Salinas como ejemplo.

Esas declaraciones provocaron reacciones inmediatas en redes sociales. Posteriormente, el episodio fue editado y la parte donde se hacía referencia directa a la actriz fue eliminada antes de volver a subirse a distintas plataformas digitales.

A pesar de la edición, el capítulo mantiene un alto nivel de visualizaciones. En un lapso de ocho días, acumuló 13 millones de reproducciones únicamente en YouTube, lo que incrementó la conversación pública en torno al contenido del programa y al propio recluso.

Penitencia es un pódcast en el que Saskia Niño de Rivera entrevista a personas privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del país, quienes narran su trayectoria personal y los hechos que los llevaron a prisión.

