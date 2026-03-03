¿Gaby Spanic habría confirmado que Carmen Salinas presuntamente hacía rituales con niños? “Hizo mucho daño”

El nombre de Carmen Salinas ha estado en tela de juicio en los últimos días. Esto a raíz de un testimonio que la acusa de que, presuntamente, habría realizado rituales con niños. Si bien la mayoría ha desestimado estos señalamientos, algunos han dudado y hasta los han tomado como verdad.

Por supuesto, muchas celebridades dieron su contundente opinión. Aunque muchos la defendieron, otros hicieron comentarios muy polémicos sobre el asunto. Tal fue el caso de Gaby Spanic, quien sostuvo que la fallecida actriz “hizo mucho daño”.

Carmen Salinas / Redes sociales

Lee: ¿No solo Carmen Salinas? Emiliano Aguilar revela qué otras celebridades presuntamente hacían rituales con niños

¿Por qué se dice que Carmen Salinas, presuntamente, habría hecho rituales con niños?

La polémica se suscitó por una entrevista compartida en el pódcast ‘Penitenciaria’, conducido por Saskia Niño de Rivera. En dicha conversación, se mostró el testimonio de un presidiario llamado Beto, quien sostuvo que, en su momento, llegó a hacer encargos para gente “con poder”, incluyendo presuntamente a Carmen Salinas.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, expresó Beto.

La familia de la actriz se mostró muy molesta ante este oscuro señalamiento. Marisol y Manuel Monge, nietos de Carmen, acusaron a Saskia de usar el nombre de su abuela para “generar rating” y exigieron una disculpa pública. En tanto que María Eugenia Plascencia, hija de la celebridad, advirtió que ya están consultando con abogados para iniciar medidas legales.

En respuesta a todo el escándalo, Niño de Rivera se limitó a subir un video diciendo que su pódcast no era de espectáculos, sino un proyecto para visibilizar lo que viven los criminales en prisión. También pidió que no se alimentara “el morbo”.

“En algunos relatos pueden aparecer nombres propios como parte de la narrativa de quien cuenta su historia. Sin embargo, el propósito del proyecto no es señalar a terceros ni convertir testimonios en juicios paralelos. El foco siempre ha sido comprender las raíces de la violencia para contribuir a su prevención” Saskia Niño de Rivera

Carmen Salinas

¿Por qué dijo Gaby Spanic que Carmen Salinas “hacía mucho daño”?

En un encuentro con la prensa, Gaby Spanic fue cuestionada sobre las acusaciones recientes contra Carmen Salinas. La venezolana no quiso ahondar en este tema y aprovechó para hablar sobre el “daño” que la actriz le hizo cuando defendió a Marcia Celeste, la mujer a la que denunció en su momento por haberla intentado envenenar.

Gaby Spanic “Esa señora me hizo mucho daño, sin hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria”

Contó que, durante los últimos años de su vida, Carmen sí se arrepintió de haber apoyado a esta persona, pero jamás lo quiso hacer público para, aparentemente, proteger su imagen.

“Cuando la señora estaba viva, sí dijo la señora: ‘Spanic tenía razón, Celeste es una joyita’, y se arrepentía de haberle apoyado, pero ella no lo dijo públicamente porque no quiso doblar sus manitas”, sentenció.

El testimonio de Spanic causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos la apoyaron, otros afirmaron que su polémica con la actriz no tenía “nada que ver” con los señalamientos que enfrenta actualmente.

💥🎙️ “Esa señora me hizo mucho daño”: Gaby Spanic rompe el silencio sobre Carmen Salinas tras lo dicho en el pódcast de Saskia Niño de Rivera y defiende a su hermana de críticas por un video donde baila.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/3WWrco1DgO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 3, 2026

No te pierdas: Gabo Cuevas defiende a Carmen Salinas ante acusaciones que la señalan de hacer rituales con niños

¿Por qué Carmen Salinas defendió a Marcia Celeste, la persona acusada de presuntamente envenenar a Gaby Spanic?

En 2010, Gaby Spanic acusó públicamente a Marcia Celeste, quien en ese entonces se desempeñaba como su asistente personal, de presuntamente haber intentado envenenar a ella y a su familia.

Aseguró que, a los meses de haberla contratado, tanto ella como sus familiares empezaron a presentar dolores de estómago. Supuestamente, al investigar más, se dio cuenta de que en el cuarto de su asistente había ampolletas de sulfato de amonio, un químico tóxico.

Celeste siempre sostuvo ser inocente. Tras la denuncia formal, estuvo en la cárcel por un tiempo y en 2012 fue absuelta de los cargos tras determinarse que no había pruebas suficientes. Posteriormente, la chica de origen argentino señaló a la actriz por presunto acoso. Según su versión, Gaby la acusó de presunto envenenamiento después de haberla rechazado.

Durante ese tiempo, Carmen Salinas defendió a Marcia y aseguró que estaba siendo víctima de una “trampa” orquestada por Gaby.

“Yo la veía (a Marcia Celeste) en los pasillos de Televisa y uno se da cuenta: la muchacha no tiene esa malicia. Si Gaby no le pagaba, no la dejaba salir ni tener amigos ni hablar con nadie. Y de repente le dice ‘sí, vete a ver a tu familia a Argentina’, y no lo hizo por buena gente, sino porque ya le tenía preparado el numerito para cuando regresara. Hay gente que está muy dañada, muy mal”, dijo Salinas.

Mira: Cynthia Klitbo estalla y sale en defensa de Carmen Salinas ante acusaciones de presuntos rituales con niños