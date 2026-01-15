¿Gaby Spanic irá a la cárcel? La actriz revela por qué hay una orden de aprehensión en su contra

El nombre de Gaby Spanic volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que trascendió la existencia de una orden de aprehensión relacionada con un proceso legal en el que su nombre fue mencionado. La información generó confusión entre el público, por lo que la actriz salió a explicar el contexto del caso; aquí te contamos qué ocurrió y por qué surgió esta versión.

Gaby Spanic rompe el silencio sobre la orden de aprehensión que enfrenta. / Foto: Facebook: Gaby Spanic

¿Qué pasó con Gaby Spanic?

Gaby Spanic habló sobre la orden de aprehensión que, según relató, fue girada en su contra, y explicó las acusaciones que enfrentó en ese momento. La actriz protagonista de La usurpadora y La intrusa señaló que esto se originó a partir de un incidente relacionado con su ingreso a México tras llegar de Estados Unidos, el cual derivó en una situación legal que la puso en riesgo de ser detenida.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta.... que yo metí drog.. a México y me giraron una orden de aprehensión”, expresó Spanic al narrar cómo se enteró de las acusaciones durante una entrevista con medios.

La fuerte confesión de Gaby Spanic: tuvo orden de aprehensión. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Gaby Spanic tras la orden de aprehensión en su contra?

Gaby Spanic, protagonista de La usurpadora, rechazó la imagen que, dijo, se ha construido sobre ella por la orden de aprehensión y expresó su inconformidad por los señalamientos que asegura ha enfrentado a lo largo del tiempo.

“Ya basta que me digan la conflictiva”, afirmó Spanic, al referirse a la manera en la que considera que ha sido etiquetada. En su testimonio, señaló que detrás de los problemas legales que ha enfrentado existe una persona que, según sus palabras, la ha afectado de manera constante. “Hay alguien detrás de mí, un loco”, expresó.

La actriz también recordó episodios que, aseguró, vivió como parte de estas situaciones. “Me querían meter presa para humillarme... Hay un loco detrás de mí”, declaró, al explicar cómo ha percibido los hechos relacionados con el proceso legal que la involucra.

Gaby Spanic y la orden de aprehensión que la persiguió: esto fue lo que dijo. / Foto: Captura de pantalla de X: @saleelsol

¿Quién es Gaby Spanic?

Gaby Spanic es una actriz venezolana que inició su carrera artística tras participar en Miss Venezuela 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta experiencia le abrió las puertas a la actuación, con sus primeras apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara. En 1994 obtuvo su primer protagónico en Como tú ninguna, producción que se mantuvo al aire durante 11 meses y se convirtió en uno de los melodramas más vistos del país. Posteriormente, en 1997, participó en Todo por tu amor, marcando el cierre de su etapa profesional en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor Salvador Mejía para protagonizar La usurpadora, telenovela que la proyectó a nivel internacional. A partir de ese momento, su carrera continuó con protagónicos como Por tu amor (1999) y La intrusa (2001). Más adelante, trabajó en Telemundo en producciones como La venganza, Prisionera y Tierra de pasiones. También ha participado en proyectos de Televisa y TV Azteca, teatro, programas de entretenimiento y realities internacionales, además de formar parte de producciones recientes como Si nos dejan y Corazón guerrero, consolidando una trayectoria amplia en televisión, teatro y formatos de entretenimiento

