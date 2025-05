Gaby Spanic responde sin filtro a quienes la destrozan por volver a cantar

La actriz venezolana Gaby Spanic ha decidido abrir un nuevo capítulo en su carrera artística. Conocida por su icónico papel en ‘La usurpadora', Gaby vuelve al mundo de la música en 2025 con el relanzamiento del tema ‘Yo no soy de nadie’, una canción con la que busca reafirmar su independencia emocional y demostrar que está más vigente que nunca.

A través de sus redes sociales, Gaby compartió un fragmento del videoclip del sencillo, donde se le puede ver interpretando el tema con fuerza y entrega. El tema también cuenta con una versión remix junto a Efb Deejays, con un ritmo más bailable que apunta a sonar en las pistas de fiesta.

Gaby Spanic criticada por relanzamiento de su canción ‘Yo no soy de nadie’

A pesar de su entusiasmo, la respuesta del público no fue la esperada. Las críticas en plataformas como TikTok e Instagram no tardaron en aparecer, y muchos usuarios cuestionaron su talento vocal y la calidad del video.

“Mejor canta el gallo de mi casa”, “Ya duérmase o les va a salir Gaby Spanic cantando su nuevo éxito”, y “Mis oídos sangraron”, fueron algunos de los comentarios más duros que circularon en redes. Incluso hubo quienes lamentaron que haya regresado al ámbito musical: “Mejor no hubiera regresado, así estaba bien”.

No obstante, también hubo mensajes de apoyo de fans que destacaron su valentía por atreverse a explorar una nueva faceta artística. “Haz lo que te haga feliz y no mires comentarios negativos. Eres multifacética y eso no lo es cualquiera”, escribió una seguidora.

Gaby Spanic no se guarda nada y responde a quienes la critican por su forma de cantar

Lejos de quedarse callada, Gaby respondió a las críticas durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde dejó claro que no piensa rendirse, ni detenerse por las burlas.

“Si hay gente que me tiene desvalorizada y se burlan… '¿Canta? ¿baila?’ pero es envidia, acá sigo”. Gaby Spanic

También reveló que su videoclip había alcanzado cifras impresionantes antes de enfrentar un obstáculo inesperado:

“Ya tenía casi un millón en mi video en una semana y me lo hackearon ¿por qué será? No quieren que cante. Entran unos haters, pero me vale”, agregó sin tapujos.

Gaby Spanic confirma gira de conciertos ‘World Tour 2025' y revela detalles

A pesar de la polémica, la actriz y cantante confirmó que ya está en marcha su próxima gira de conciertos por varias ciudades de Brasil y Perú.

“Estamos lanzando remix bailables para disco. Estamos preparando un show divino, bailando. Tengo fechas en Brasil y en Perú", detalló emocionada.

La gira, titulada ‘World Tour 2025', arrancará en agosto en Brasil, con presentaciones confirmadas en São Paulo, Río de Janeiro, Itatiba, Natal, João Pessoa y Curitiba. Las fechas en Perú también están aseguradas, y se espera que se sumen más países a este recorrido musical.

Con esta nueva etapa, Gaby Spanic demuestra que sigue dispuesta a reinventarse y a conquistar nuevos escenarios, sin importar las críticas.

