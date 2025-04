¡Daniela Spanic teme por su vida!, asegura que su expareja manda gente a perseguirla

Luego de que Gaby Spanic se sincerara sobre el supuesto acoso que ha estado viviendo en los últimos meses, su hermana, Daniela Spanic, también alza la voz y denuncia que su exesposo, Ademar Nahum, envía gente a perseguirla.

Esta no es la primera vez que Daniela acusa a su ex de quererla dañar. Durante una conferencia de prensa realizada en 2022, la actriz, en compañía de su hermana, afirmó que Nahum la violentaba de forma psicológica.

Ahora, la famosa se presentó a los Juzgados de lo familiar en CDMX para iniciar un proceso legal en contra de su ex por, presuntamente, no pagarle la pensión establecida desde hace tres meses.

Daniela Spanic / Juan Pablo Méndez

¿Por qué Daniela Spanic acudió a los Juzgados hoy 2 de abril?

A las afueras de las instalaciones de los juzgados, Daniela y su abogado explicaron que, tras el divorcio, las autoridades establecieron que Nahum le daría una pensión cada cierto tiempo. No obstante, en los últimos meses, no ha cumplido, por lo que se iniciará un “juicio de cumplimiento de convenio”.

“En el juicio de divorcio, se llevó a cabo un convenio entre la señora y su exesposo. De ese convenio, ha habido un incumplimiento. Nosotros estamos iniciando un juicio de ejecución de cumplimiento”, explicó el defensor, resaltando que se estableció dicho acuerdo debido a que se habían casado por “bienes separados”.

Por su parte, Daniela aclaró que se casó por “bienes mancomunados”, pero esto cambió después de que su ex aprovechara el derrame cerebral que sufrió y la hiciera firmar un documento en el que separaban sus bienes.

Daniela Spanic “Me dio el derrame cerebral y él aprovechó para firmar con mi dedito que estaba con bienes separados y no se pudo hacer nada. Solo quiero justicia. Llevo ya varias semanas que no me da mi cheque de 10 mil pesos semanales”

Daniela Spanic / Juan Pablo Méndez

¿Daniela Spanic en peligro? Actriz acusa a su ex de perseguirla

Durante la conversación, Daniela reveló que, desde hace tiempo, ha notado que un coche gris la persigue. En la madrugada de este 2 de abril, pudo confrontar al conductor del auto, quien le habría mencionado el nombre de su ex para después huir del lugar.

“He tenido persecución. Ayer, saliendo del gimnasio y todo eso. He tenido persecución de parte de un coche gris y todo eso. Yo le dije (al conductor) ‘¿Quién es usted? Me está persiguiendo ¿De parte de quién me está persiguiendo?’. Él me dijo el nombre, que es de Ademar y se fue”, indicó.

La famosa se dijo estar muy temerosa por su seguridad y espera que la justicia pueda hacer algo para darle solución a esta situación.

Daniela Spanic / Juan Pablo Méndez

¿Qué ha dicho Gaby Spanic sobre la situación de su hermana?

Hasta el momento, Gaby Spanic no se ha pronunciado ante la situación de su hermana. No obstante, Daniela sostuvo que la está apoyando mucho y se encuentran más unidas que nunca.

Cabe destacar que, a finales del 2022, Daniela sufrió un atentado. Un hombre desconocido la golpeó en la cabeza, causándole un trauma traumatismo craneoencefálico. En aquel entonces, la actriz dijo sospechar que el ataque fue orquestado por su ex, pues el chófer que la acompañaba, y que estaba siendo pagado por él, no hizo nada para ayudarla durante el suceso.

