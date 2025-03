Gaby Spanic lanza alarmante mensaje y pide ayuda: “Me quieren desaparecer”

Gaby Spanic realizó un en vivo en su cuenta de Instagram para compartir la difícil situación que está enfrentando. La actriz denunció ataques y difamaciones en su contra, asegura que hay una conspiración para destruirla.

Con su característica franqueza, pidió ayuda a sus seguidores y reveló detalles de las experiencias más duras que ha vivido en los últimos años y aseguró que tras varias difamaciones siente que “la quieren desaparecer”.

Gaby Spanic revela que ha sido víctima de difamación en varias ocasiones

“Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría. Otra en mi lugar hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba... Yo todo se lo dejo a Dios”. Gaby Spanic

Sobre las acusaciones de Suelen Monteiro, su exasistente, Spanic se defendió con firmeza:

“Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman. Esta persona tenía una personalidad insoportable. Es una persona inestable emocionalmente, una persona carente”, expresó. “Tiene la maldad sembrada en su corazón”. Gaby Spanic

Gaby Spanic pide ayuda a sus seguidores y lanza alarmante mensaje. / Redes sociales

“Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos. Digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho”, añadió, asegurando: "(Personas) contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie”.

Recordó momentos difíciles en su carrera, en particular, un episodio en un reality de cocina donde, según ella, fue víctima de injusticias.

“Me sacaron de un programa de cocina. Me acusaron de supuestamente golpear a Laura, cosas nefastas en ese concurso. Fue horrible. Será porque no fui a un cuartico de ensayos de comida donde se metían dro64 y tomaban. No iba para allá. Vi tantas cosas tan feas”, afirmó.

“Tengo fotos de la drog4 que se metían en ese cuartico, pero yo soy la que está mal. Imagínense. Sé muchas historias. Estoy cansada de los atropellos, de las difamaciones... Basta, se acabó... Basta de que se aprovechen”.

A pesar de todo, la actriz se mostró con fe y dispuesta a seguir adelante. “Esta soy yo. No tengo máscaras ni disfraces... Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida”.

Gaby Spanic, ¿de qué la acusa su exasistente?

Suelen Monteiro, exasistente de Gaby Spanic, concedió una entrevista al programa ‘De primera mano’, donde reveló detalles de una demanda por agresión contra la actriz. El programa mostró el documento oficial presentado ante un juzgado en Venezuela, donde Monteiro acusa a Spanic de atacarla físicamente.

Según la denuncia, el incidente ocurrió mientras estaban de gira en Brasil. Monteiro afirmó que la actriz, en estado de embriaguez, la acusó falsamente de maltratarla mientras hablaba con un amigo por teléfono. Al confrontarla, la situación se tornó violenta.

Suelen Monteiro exasistente denuncia a Gaby Spanic por presunto maltrato. / Redes sociales

“Ella (Spanic) se me acercó, me dio tres cachetadas en la cara y la cabeza, las cuales fueron con tanta fuerza que rompieron mis lentes causándome traumatismos en la cara y los ojos; además de arañarme la cara con su mano, mientras me jalaba el cabello. Al agredirme me decía: ‘Yo soy Gabriela Spanic y tú no eres nadie y no te necesito’”, cita el documento judicial.

Monteiro también aseguró que la actriz intentó silenciarla. “Gabriela Spanic me dijo que no contara a nadie lo sucedido, porque eso acabaría con mi carrera. Después de un mes, comenzó a contarle a sus fans y profesionales del medio en Brasil que yo la había agredido en el hotel, cosa que nunca ocurrió", concluyó.

Las declaraciones han causado revuelo, mientras que Gaby Spanic sigue defendiendo su versión y asegurando que es víctima de una campaña de desprestigio en su contra.

