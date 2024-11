Gaby Spanic denuncia amenazas, tras comentarios sobre Thalía

Durante una entrevista con el programa ‘Chisme no like’, Gaby Spanic explicó que sus palabras sobre Thalía fueron sacadas de contexto y que no tenía intención de ofender.

“Ay, mi amor, yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Cuál es el ardor? O sea, todos hemos sido asalariados y me cayó encima amenazas de mue..., ofensas. Me dijeron ‘gorda’, ‘vete a tu país’, pero la verdad tampoco soy una improvisada. Yo también empecé desde niña. Yo a ella la amo, que le vaya bien con su esposo. Dije que era asalariada como todos. ¿Cuál es el problema? Relájense”. Gaby Spanic, en entrevista en “Chisme no like”

Spanic aseguró que sus comentarios fueron parte del reality show ‘Secretos de villanas’, donde participan diversas figuras del espectáculo. “Yo no le tengo envidia a nadie. Esto se llama ‘Secretos de villanas’ y salió. Es un reality show”, puntualizó, intentando poner en perspectiva la intención de sus declaraciones.

Gaby Spanic expresó que la producción de Top Chef Vip 2 la “denigró” como mujer. / Facebook: Gaby Spanic

Gaby Spanic denuncia amenazas y ataques en redes sociales

La actriz, conocida por su papel en telenovelas icónicas, reveló sentirse vulnerable ante los ataques que ha recibido en redes sociales. Spanic comentó que las críticas y amenazas han sido extremas, al punto de temer por su seguridad.

“A Gaby Spanic sí la pueden mat... A Gaby Spanic vamos a inventarle esto. A Gaby Spanic aquello. Es la mala. Porque yo... pocas veces me he sentido defendida, y pareciera como que hubiese sido mejor que me hubiera muerto con mi hijo para que me creyeran”. Gaby Spanic, en entrevista para “Chisme no like”

A pesar de los señalamientos, Gaby negó que sus comentarios tuvieran relación con la conocida rivalidad entre Thalía y su hermana Laura Zapata, quien es entrañable amiga de Spanic.

“(A) Laura yo la amo. La amo. Entonces, a ella también le han dado duro. Hasta dice: ‘Yo no quiero hablar de más de…, porque la última vez me tildaron de lesbiana’, y yo tampoco quiero hablar más de…, porque ya me amenazaron de mue..., muchas veces, en redes, cosas horrendas, que yo no sé de dónde salió”, agregó Spanic, evidenciando el nivel de agresión al que ha sido sometida.

Ante la pregunta sobre si consideraba que los ataques provenían de seguidores de Thalía, Spanic fue contundente:

“No, no sé, porque son como haters, que no tienen publicaciones ni nada, una cosa bien fea y grotesca”. La actriz lamentó que estas críticas se hayan convertido en amenazas serias, afectando su paz mental y su bienestar personal.

Cabe señalar que esta es la primera polémica entre Gaby Spanic y Thalía. Anteriormente Gaby no había realizado ninguna polémica declaración sobre la cantante.

Gaby Spanic asegura que no demandará a su tío

En el reality ‘Secretos de villanas’, transmitido por Canela.TV, Gaby Spanic abrió su corazón y compartió una experiencia muy difícil de su infancia, con el objetivo de animar a otras personas a no guardar silencio y a encontrar la manera de sanar. La actriz sorprendió al revelar que fue víctima de un abuso por parte de su propio tío, hermano de su madre, cuando era solo una niña.

“Mi mamá nunca se enteró. Ella falleció hace tres años de cáncer, y él era su hermano favorito. Ahora está en el cielo, en una mejor vida que aquí, pero la verdad es que no tuve la valentía de contarle ni de crear un problema familiar. Fue algo muy doloroso, un trauma muy fuerte”. Gaby Spanic

Spanic también mencionó que su madre nunca supo lo que sucedió, lo que hizo aún más difícil lidiar con la situación. Aunque su tío sigue con vida, Gaby aclaró que no tiene intenciones de emprender acciones legales contra él: “Mi amor, él está en Venezuela, pero ¿para qué voy a denunciar? Ya tengo 50 años, y me siento liberada porque al menos ya no tengo ese nudo en la garganta”, concluyó.

