Wendy le envío a Thalía el video de Gaby Spanic llamándola “obrera asalariada"; así reaccionó la cantante

Hace unos días, Gaby Spanic generó polémica al referirse a Thalía como una “obrera asalariada” en el programa ‘Secretos de villanas’, de Canela TV. Durante la charla, la actriz venezolana comentó sobre la carrera de Thalía, lo que causó molestia entre los fans de la intérprete de “Amor a la mexicana”.

Gaby Spanic critica la carrera de Thalía

Spanic comentó que, antes de casarse con Tommy Mottola, Thalía era “una obrera asalariada como cualquier mortal”. Según Spanic, el éxito de la cantante mexicana se debe en gran medida al apoyo de su esposo, quien era alto directivo de una disquera, sugiriendo que quien crea lo contrario es ingenuo o “cree que los demás lo somos”.

Aunque admitió que Thalía es trabajadora, Spanic también dijo que en su opinión “no es ni la mejor actriz ni la mejor cantante”. Estas declaraciones generaron opiniones divididas, con algunos apoyando su postura y otros defendiendo a Thalía.

Thalía y Gaby Spanic / Instagram: @thalía

“Era una obrera asalariada” — Gaby Spanic

“Thalía antes de Tommy Mottola era una obrera asalariada como cualquier mortal. No era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher o Madonna. El que cree que ese ascenso fue por talento es pend... o cree que los demás lo somos”, declaró Gaby Spanic, quien declaró indignación entre seguidores y detractores por igual.

Wendy sale en defensa de Thalía

En respuesta, Wendy, amiga y defensora de Thalía, compartió su molestia ante los comentarios de Spanic. “La verdad sí me molesté, porque esta señora Gaby Spanic que dijo… yo le mandé el mensaje a Thalía y le dije ‘qué feo se ve y qué envidia tiene’. La verdad se me hizo bien mala onda, como muy cizañosa”, comentó Wendy.

Wendy revela la respuesta de Thalía ante comentario de Spanic

A pesar del enojo de Wendy, Thalía reaccionó de manera tranquila y sin darle importancia. “Nada, me dijo: ‘Ay, no hagas caso, Wendy’. Ella, toda madura y centrada, me dijo: ‘No hagas caso amiga. No te preocupes. No pasa nada’, y dije ya ni el pinche coraje que yo hice, y Thalía me dice no hagas caso”.

Thalía agradece a sus seguidores por su apoyo incondicional

Tras varios días de mantenerse en silencio, Thalía finalmente compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores a través del programa Hoy. Conmovida, expresó su gratitud por las muestras de cariño y el apoyo en este momento complicado para su familia.

“Creo que este es un pequeño momentito para agradecerle a toda la gente por sus oraciones para mi hermana, para mi familia, para todo,” expresó Thalía, visiblemente emocionada. “Lo que está pasando con mi güerita, mi Titi… quiero agradecerles a todos porque las oraciones tienen poder, el poder de la oración va más allá de cualquier cosa.” Thalía

Aunque Thalía decidió no profundizar en el estado de salud de su hermana, dejó claro que la fe y las oraciones han sido un sostén en esta etapa. Sin dar detalles, transmitió cómo sus creencias le han brindado consuelo mientras enfrenta la situación.

