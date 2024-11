Gaby Spanic revela el motivo detrás de ocultar el abuso que sufrió en su infancia

Hace unos días, Gaby Spanic conmocionó al compartir un capítulo oscuro de su vida durante su participación en el programa Secretos de villanas.

La actriz, quien alcanzó la fama mundial con su papel en La usurpadora, reveló que fue víctima de abuso infantil por parte de un tío, quien además era una persona cercana a su madre.

Con la voz entrecortada, Spanic explicó que su silencio durante tantos años se debió al miedo y la vergüenza que la acompañaron desde pequeña.

“Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres”, expresó conmovida.

Spanic confesó que uno de los motivos principales para no revelar su experiencia fue la relación especial que su madre tenía con el agresor.

La actriz enfatizó que muchas mujeres enfrentan esta misma situación y eligen guardar silencio debido al temor a no ser creídas o por la falta de comprensión de lo ocurrido así lo reveló a las cámaras del matutino Hoy.

A pesar del doloroso proceso, Gaby Spanic asegura que ha encontrado un camino hacia la sanación gracias a la terapia.

Gaby Spanic

“Fue mucha terapia. Tomo terapia todas las semanas, no solo por eso, sino por muchas cosas, por salud mental, pero sí me siento liberada, me siento bien, me siento mejor”.