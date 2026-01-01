Famosos que tienen un hermano gemelo y no lo sabías: Sorpréndete con estas celebridades idénticas

En el mundo del espectáculo abundan las historias inesperadas, pero pocas generan tanta curiosidad como descubrir que varias celebridadestienen un hermano gemelo del que casi nadie sabía. Actores, cantantes, modelos y hasta estrellas de Hollywood comparten ADN con alguien que llegó al mundo con minutos de diferencia, aunque muchos de ellos tomaron caminos profesionales totalmente distintos.

Mientras algunos duos crecieron unidos y hasta trabajaron juntos, otros mantuvieron su vínculo en privado o incluso pasaron por largos periodos de distanciamiento antes de reencontrarse. Lo cierto es que detrás de estas figuras públicas hay historias familiares que sorprenden por su fuerza, discreción y trayectorias paralelas.

Gabriela y Daniela Spanic / Captura de pantalla

¿Qué celebridades latinas tienen hermanos gemelos y cuál ha sido su relación a lo largo de los años?

Una de las duplas más conocidas en Latinoamérica es la de Gabriela y Daniela Spanic, las mellizas venezolanas que conquistaron la televisión. Gabriela brilló en La usurpadora interpretando a dos personajes, mientras que Daniela incursionó en el modelaje y participó en algunas escenas donde ambas debían aparecer juntas. Aunque estuvieron distanciadas durante un periodo, lograron reconciliarse y hoy mantienen una relación cercana.

En México, Aranza y Anna Carreiro también comparten no solo la genética, sino la pasión artística. Aranza ha participado en telenovelas juveniles como Un camino hacia el destino, mientras que Anna debutó en la cinta Rebelión de los Godínez. A través de redes sociales muestran la estrecha conexión que mantienen desde niñas.

Aranza y Anna Carreiro / Facebook

Otro caso destacado es el de Julieta e Yvonne Venegas. La cantante ganadora del Grammy y su hermana fotógrafa crecieron en una familia de cinco hermanos, y aunque su relación fue complicada durante la infancia, hoy mantienen un vínculo estable. Incluso aparecieron juntas en el videoclip de “Lento”.

En Chile, los bailarines Gabriel y Raúl Peralta, conocidos como Power Peralta, lograron llevar su talento a escenarios internacionales. Jennifer López los descubrió en una audición en Chile para ¡Q’Viva! The Chosen, lo que los llevó a participar en shows en Las Vegas y colaborar con el Cirque du Soleil.

Otra dupla muy recordada en México es la de Ivonne e Ivette, figuras importantes del programa Chiquilladas. Tras una sólida carrera musical y televisiva enfocada en el público infantil, ambas decidieron retirarse de los reflectores para enfocarse en su vida personal.

Ivonne e Ivette / Captura de pantalla

Las gemelas más famosas del mundo del entretenimiento infantil estadounidense, Mary-Kate y Ashley Olsen, también evolucionaron a un exitoso emporio en la industria de la moda con su marca “The Row”. Tras años en televisión y cine, dieron un giro absoluto a su carrera.

Los argentinos Martín y Facundo Lombard, los Lombard Twins, sobresalen como bailarines, coreógrafos y directores que crearon su propio estilo, la “expresión libre”. Han colaborado con estrellas como Whitney Houston, George Michael y marcas de moda internacionales.

En México también destacan Patricia y Julia Maqueo, quienes participaron en la serie Like, la leyenda. Patricia dio un salto importante al protagonizar Control Z, mientras que Julia continúa desarrollando su carrera actoral.

Patricia y Julia Maqueo / Facebook

¿Qué actores de Hollywood tienen hermanos gemelos que pocos conocen?

Uno de los casos que más sorprende al público es el de Vin Diesel, cuyo hermano gemelo, Paul Vincent Sinclair, se dedica a la edición y sonido en el mundo cinematográfico. A diferencia del actor, Paul mantiene un perfil extremadamente bajo y evita las cámaras, pese a trabajar en la industria.

Entre las celebridades internacionales también aparecen nombres como Scarlett Johansson, cuya gemela es Hunter Johansson. Aunque actuaron juntos de niños, él se inclinó por la política y el activismo social.

Ashton Kutcher tiene un hermano mellizo, Michael, quien nació con parálisis cerebral y enfrentó una cardiopatía desde joven. Michael ha compartido su historia en conferencias motivacionales y campañas sobre donación de órganos, mientras que Ashton ha sido un apoyo constante.

Una de las historias más conocidas entre los fans es la de Rami y Sami Malek. El ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody tiene un gemelo que trabaja como profesor. De hecho, en ocasiones intercambiaron identidades para exámenes escolares, según han contado en entrevistas.

En la saga Terminator, la escena del T-1000 duplicando a Sarah Connor se logró gracias a Leslie Hamilton, hermana de Linda Hamilton, quien reemplazó digitalmente a la actriz en una de las tomas. Leslie trabajó como enfermera y falleció en 2020.

En el universo televisivo también destacan Shawn y Aaron Ashmore, actores canadienses que han aparecido en series como X-Men, The Boys, Smallville y Lock & Key. Son tan parecidos que muchos fanáticos creyeron durante años que se trataba de la misma persona.

Leslie y Linda Hamilton como Sarah Connor / Captura de pantalla

¿Qué otros hermanos gemelos del entretenimiento han sorprendido al público recientemente?

Entre los creadores detrás de cámaras, el director español J.A. Bayona tiene un hermano gemelo, Carlos, con quien suele ser confundido en alfombras rojas. Carlos trabaja como DJ y productor. Ambos vivieron juntos el confinamiento en Nueva Zelanda mientras filmaban capítulos de la serie El Señor de los Anillos.

También destaca la cineasta Icíar Bollaín, quien tiene una gemela llamada Marina. Mientras Icíar es reconocida como directora, guionista y actriz, su hermana ha desarrollado una carrera en la música, ópera y dramaturgia, incluso desempeñándose como catedrática de Escena lírica.

Entre las duplas más populares de la televisión juvenil destacan Dylan y Cole Sprouse, los gemelos que conquistaron a toda una generación con Zack y Cody: Gemelos en acción y Gemelos a bordo. Ambos comenzaron su carrera desde bebés, alternándose en el papel de Patrick en Friends, pero alcanzaron fama mundial gracias a Disney Channel.

Otros de los gemelos más reconocidos son Bill y Tom Kaulitz, quienes alcanzaron fama mundial como vocalista y guitarrista de Tokio Hotel, una de las bandas juveniles más influyentes de los 2000. Ambos siguen colaborando musicalmente y viven en Los Ángeles, donde han declarado que su vínculo es inseparable.

