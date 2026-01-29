Salvador Zerboni rompe en llanto EN VIVO al revelar la muerte de su hermano: “No he estado bien”

Salvador Zerboni, actor de telenovelas, reality show y famoso por sus papeles de villano, se convirtió en tendencia luego de protagonizar uno de los momentos más sensibles dentro de ¿Apostarías por mí?. El participante no pudo contener el llanto y confesó frente a cámaras que atraviesa un duelo familiar por la muerte de su hermano Alejandro Zerboni, una pérdida que lo tiene emocionalmente golpeado y que incluso ha afectado su desempeño dentro de la competencia.

Salvador Zerboni / Redes sociales

¿Por qué Salvador Zerboni rompió en llanto en ¿Apostarías por mí??

La escena ocurrió en la villa del reality ¿Apostarías por mí, en medio de la presión física y mental de los retos, cuando Salvador Zerboni habló del fallecimiento de su hermano, reveló que no ha podido procesar la noticia y que su mente “ha estado bastante revuelta”.

El actor se encontraba conversando con Beta y José Medina tras uno de los retos más exigentes físicamente, cuando la charla derivó en lo que estaba viviendo fuera de cámaras.

Fue ahí cuando soltó una frase que dejó claro su estado emocional: "¿Quién iba a decir que iban a ver a estas bestias llorando?”, dijo mientras intentaba explicar lo que traía cargando por dentro. La presión del reality show, sumada al duelo por la muerte de su hermano, terminaron por romper la coraza que suele mostrar.

¿Qué dijo Salvador Zerboni sobre la muerte de su hermano Alejandro Zerboni?

La confesión fue directa y dolorosa. Salvador Zerboni, exparticipante de La casa de los famosos, reconoció que no ha estado bien desde el fallecimiento de su hermano mayor, Alejandro Zerboni.

“No he estado bien, falleció mi hermano mayor, así que mi cabeza ha estado bastante revuelta” Salvador Zerboni

También reveló que, antes de entrar al reality, vivió esta pérdida: “Nos hicieron muchas preguntas antes de entrar al reality, pero sufrí la muerte de mi hermano mayor y la verdad tenía una prioridad que era estar ahí”, dijo, dejando ver que su decisión de participar estuvo rodeada de un proceso emocional fuerte.

El actor recordó a su hermano con cariño y hasta con humor, tal como él asegura que era su personalidad: “Alejandro Zerboni, debe estar cag*do de risa diciendo ‘estoy bien’... Era muy jovial, le encantaba contar chistes…”. Esa imagen contrastó con el dolor que confesó no haber podido liberar antes.

¿Por qué Salvador Zerboni no había llorado la muerte de su hermano y qué promesa hizo al público?

Uno de los momentos más impactantes fue cuando Salvador Zerboni explicó que no había podido llorar la muerte de su hermano hasta ese instante. Dijo que con su mamá quería desahogarse, pero no podía, y que con otras personas se había aguantado. El aislamiento dentro de la villa terminó por abrir la puerta al llanto.

“Con mi mamá me moría de ganas de desahogarme, pero no podía… Ahorita que llegué y estaba acá solo dije ‘ya’... Tratas de distraerte, pero todavía no lo asimilas”, confesó, dejando claro que el duelo sigue en proceso.

A pesar del dolor, lanzó una promesa directa a quienes lo siguen: “Estoy tratando de divertirme, estoy haciendo todo lo que pueda para divertirme, voy a seguir intentando, se los prometo, nada más que no es fácil”. Y cerró con un mensaje que partió el corazón: “La vida es dura pero hay que sobrevivir... ay hermanito, donde esté en el cielo te quiero, te extraño”.

Así lo reveló Salvador Zerboni:

¿Quién fue el hermano de Salvador Zerboni y de qué murió?

Hasta ahora, el actor Salvador Zerboni no ha dado ningún detalle sobre la causa de muerte de su hermano, la fecha exacta ni las circunstancias en las que ocurrió. Tampoco lo anunció públicamente en redes sociales ni compartió algún mensaje de despedida, por lo que su revelación dentro del reality tomó por sorpresa a todos.

En plataformas digitales, muchos seguidores esperan que Zerboni pueda abrirse un poco más dentro de ¿Apostarías por mí? y explique cómo ha vivido este duelo que, claramente, sigue afectándolo profundamente.