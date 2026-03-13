Raúl Jiménez despide a su fallecido padre con desgarrador mensaje en redes sociales: “Gracias por tanto”

El delantero mexicano Raúl Jiménez sufrió la muerte de su padre, Raúl Jiménez Vega. La noticia se reveló el pasado jueves 12 de marzo, luego de que el patriarca luchara contra una fuerte enfermedad. Casi un día después, el atacante mexicano rompe el silencio y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Raúl Jiménez de luto; muere Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano, tras batalla contra enfermedad / Redes sociales y canva

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano Raúl Jiménez?

De acuerdo con diversos reportes, el padre del futbolista Raúl Jiménez perdió la vida luego de enfrentar, durante cerca de un año, un cáncer de páncreas, considerado uno de los tipos de cáncer más agresivos.

La información difundida señala que Raúl Jiménez Vega, de 62 años, mantuvo una batalla contra este padecimiento durante varios meses; sin embargo, con el paso del tiempo su estado de salud se fue deteriorando.

Esta enfermedad se desarrolla en el páncreas, órgano responsable de producir enzimas que ayudan en la digestión y hormonas que intervienen en el control de los niveles de azúcar en la sangre.

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Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez / Redes sociales

¿Cómo se despidió Raúl Jiménez, de su padre fallecido?

El futbolista originario de Tepeji del Río, Raúl Jiménez, utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de su padre con un mensaje breve y emotivo. En él, destacó el cariño que siempre recibió de su parte y el impacto que tuvo en su vida.

“ Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega ”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, el atacante también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de aficionados, compañeros y diferentes instituciones del futbol. Asimismo, pidió respeto para su familia en este momento complicado.

Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles. Raúl Jiménez vía redes sociales

Las palabras del atacante rápidamente se difundieron entre sus seguidores, quienes respondieron con miles de comentarios de apoyo y solidaridad ante la pérdida.

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Raúl Jiménez despide a su padre / IG: raulalonsojimenez9 y canva

¿Raúl Jiménez se perderá el mundial tras la muerte de su padre?

A menos de 100 días del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, una de las preguntas que más se repitió en redes sociales fue sobre la futura convocatoria de Raúl Jiménez para la justa mundialista.

Aunque no se ha mencionado que pueda ausentarse del torneo, los rumores se han hecho presentes en torno al futbolista.

Desde Inglaterra, el entorno del Fulham (actual equipo de Raúl Jiménez) también se pronunció sobre la situación del delantero. El director técnico del club, Marco Silva, habló sobre el tema durante una conferencia de prensa y aseguró que la institución brindará todo el respaldo necesario al futbolista mexicano:

Tristes noticias, realmente. Tristes noticias para él. Es un momento para que lo apoyemos. Él estuvo en la sesión (de entrenamiento) esta mañana. Él sabe todo lo que necesita de nosotros. Él va a recibir todo el apoyo que necesite en este momento; estamos completamente con él. En nombre del club, por supuesto yo, enviamos todas condolencias para él y su familia. Marco Silva, entrenador del Fulham FC

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