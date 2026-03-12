Raúl Jiménez de luto; muere Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano, tras batalla contra enfermedad

El futbol mexicano atraviesa un momento de tristeza luego de que se confirmara la muerte de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero de la Selección Mexicana de Fútbol y del Fulham F.C., Raúl Jiménez. El patriarca murió a los 62 años después de enfrentar, durante aproximadamente un año, una dura enfermedad.

Futbolista muere tras desvanecerse después de un partido / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte del padre de Raúl Jiménez?

La noticia comenzó a difundirse en redes sociales la tarde de este jueves 12 de marzo. La familia del futbolista Raúl Jiménez no ha publicado nada relacionado a la muerte de Raúl Jiménez Vega.

De hecho, el futbolista hasta hace unas horas compartió un vídeo en sus historias de Instagram, en el que aparece un momento destacado en uno de los partidos que disputó en Inglaterra.

Al momento ningún miembro cercano ha hecho comentarios, pero se espera que en próximas horas se hagan presentes en alguna publicación que aclare la situación.

Te puede interesar: Muere trágicamente un exfutbolista y actual entrenador, junto a sus tres hijos, tras naufragar: ¿Quién era?

Post de Raúl Jiménez / IG: raulalonsojimenez9

¿De qué murió el padre del futbolista Raúl Jiménez?

Según reportes, el padre del futbolista Raúl Jiménez falleció tras enfrentar durante aproximadamente un año un cáncer de páncreas, una de las enfermedades oncológicas más agresivas. Este tipo de cáncer se origina en el órgano encargado de producir enzimas digestivas y hormonas que regulan el azúcar en la sangre.

De acuerdo con la información difundida, Raúl Jiménez Vega, de 62 años, luchó contra este padecimiento durante meses, aunque su estado de salud se fue complicando con el paso del tiempo.

El cáncer de páncreas suele ser difícil de detectar en etapas tempranas, ya que en muchos casos no presenta síntomas claros hasta que la enfermedad se encuentra avanzada.

Lee: Raúl Jiménez se convertirá en padre por segunda vez

Raúl Jiménez, futbolista mexicano / NMás

¿Quién es Raúl Jiménez y cuál es su trayectoria como futbolista?

Padre e hijo son originarios de Tepeji del Río de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Según testimonios del propio Raúl Jiménez, su padre es considerado por él como uno de los pilares más importantes en su desarrollo personal y deportivo.

Su carrera profesional comenzó con el Club América, donde debutó en 2011 y rápidamente llamó la atención de otros equipos. Durante su etapa con las Águilas conquistó el torneo Liga MX Clausura 2013.

La mayor parte de su carrera ha sido en Europa, en donde ha militado en equipos como:



Benfica (Portugal),

Atlético de Madrid (España),

Wolverhampton (Inglaterra) y,

Fulham (Inglaterra).

Tal vez te interese: Raúl Jiménez y Daniela Basso, alistan el cuarto de su hijo