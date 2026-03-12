¿De qué murió Carol the warrior? Confirman muerte de la influencer que creyó que era víctima de brujería

Tras la muerte del comediante e influencer Arun Tupe otra triste noticia sacude las redes. La muerte de la influencer colombiana Carol the warrior. La joven creadora de contenido, cuyo nombre real era Carolina Reyes, perdió la vida el 11 de marzo a los 23 años en un hospital de Cali, Colombia.

Durante meses compartió con su comunidad el difícil proceso que atravesaba por problemas de salud que, en un inicio, algunos de sus cercanos llegaron a interpretar como una posible brujería. Sin embargo, el diagnóstico médico terminó revelando una realidad mucho más dura.

Muere la influencer colombiana Carolina Reyes mejor conocida como Carol the warrior. / Redes sociales

¿De qué murió Carol the warrior, influencer colombiana?

La influencer colombiana murió a consecuencia de un cáncer agresivo que le fue diagnosticado después de varios meses de complicaciones médicas.

De acuerdo con lo que ella misma contó en redes sociales, los primeros síntomas comenzaron en octubre de 2025, cuando empezó a sufrir fuertes dolores corporales y un deterioro físico que la dejó prácticamente sin fuerzas.

Tras acudir al médico, los especialistas detectaron acumulación de líquido en los pulmones, lo que derivó en hospitalizaciones, procedimientos médicos y la extracción de varias bolsas de líquido. Con el paso de las semanas, la situación se complicó aún más cuando también le encontraron líquido alrededor del corazón.

En una de sus publicaciones más sinceras, Carol relató lo difícil que estaba siendo ese momento.

“No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo”, confesó en sus historias de Instagram.

Finalmente, los estudios confirmaron lo que nadie quería escuchar: tenía cáncer. A pesar del tratamiento y las quimioterapias, su estado de salud se fue deteriorando hasta su muerte.

¿Por qué Carol the warrior pensó que le estaban haciendo brujería?

Antes de recibir el diagnóstico definitivo, el extraño deterioro de su salud llevó a algunos de sus familiares y conocidos a pensar que podría tratarse de un caso de brujería o un ritual en su contra.

Las sospechas surgieron porque sus dolores aparecieron de forma repentina y no encontraban una explicación clara en un inicio. Sin embargo, cuando los médicos confirmaron que se trataba de cáncer, esa teoría quedó descartada.

Carol decidió hablar abiertamente sobre su enfermedad y enfrentarla con fe y optimismo. Incluso compartió con sus seguidores el momento en que recibió la noticia.

“El médico me diagnosticó que tenía cáncer. Pero sé que el diagnóstico de Dios será diferente. Esto es cuestión de fe”, expresó en una publicación.

A pesar del duro panorama, la influencer aseguró que quería convertirse en una voz de aliento para otras personas que atravesaran una situación similar.

¿Quién es Carol the warrior, influencer colombiana que murió de cáncer?

Carol the warrior, cuyo nombre real era Carolina Reyes, era una influencer y creadora de contenido originaria del Chocó, aunque vivía en Cali, Colombia.

Se volvió popular en redes sociales gracias a su carisma y a su contenido sobre bienestar, estilo de vida, ejercicio y motivación personal. Con el tiempo, logró reunir una comunidad importante: más de 200 mil seguidores en Instagram y cientos de miles en Facebook.

En sus últimos meses de vida, su contenido cambió radicalmente, pues comenzó a documentar su lucha contra la enfermedad, sus tratamientos y su proceso de quimioterapia.

Tras su muerte, su familia pidió respeto y empatía a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, donde describieron a Carolina como “una guerrera brillante que jamás se rindió ante las dificultades”.

