Cuñada de Yuya es hospitalizada de emergencia; Fichis revela qué le ocurrió en VIDEO: “Pésima noche”

La creadora de contenido Pao Poulain generó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó a la youtuber, esposa de Sergio Castrejón, conocido como Fichis, hermano de la influencer Yuya? Te contamos los detalles.

Pao Poulain es hospitalizada: lo que se sabe de su salud tras presentar fuertes síntomas. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Pao Poulain, esposa de Fichis?

A través de un video compartido en redes sociales y desde el hospital, Fichis reveló que Pao Poulain pasó una noche complicada antes de acudir a recibir atención médica. A través de un mensaje explicó que la creadora de contenido comenzó con síntomas que encendieron las alertas, por lo que decidieron acudir para que fuera valorada por especialistas.

“Aquí estoy nuevamente con mi pollito de colores, mi niña… le están diagnosticando a ver qué tiene porque pasó una pésima noche, vómito verde, dolor abdominal intenso y espero que no sea nada quirúrgico”, dijo el influencer al informar sobre la situación mientras ella permanece bajo observación en el hospital.

De acuerdo con lo compartido, el personal médico se encuentra realizando estudios para determinar qué originó los malestares y definir el tratamiento que deberá seguir. Por ahora, ambos permanecen a la espera de los resultados que permitan conocer el diagnóstico.

¡Al hospital! Pao Poulain presenta síntomas y Fichis habla sobre su estado de salud. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Pao Poulain hoy, 12 de marzo?

Tras ser hospitalizada, Pao Poulain permanece bajo observación médica mientras continúan los estudios para determinar el origen de los síntomas que presentó. Por su parte, Sergio Castrejón detalló cómo evoluciona su estado de salud después de haber recibido atención médica.

De acuerdo con lo que explicó, el malestar comenzó a disminuir luego de que los médicos le administraran medicamento. “Pero hasta el momento disminuyó la molestia porque le pusieron medicamento. Todo va a estar bien, puchis”, señaló al referirse a la respuesta que ha tenido el tratamiento inicial mientras siguen pendientes del diagnóstico.

Por su parte, la propia Pao Poulain también envió un breve mensaje para tranquilizar a quienes han estado atentos a su situación. “Todo va a estar bien, pandilla”, mencionó.

¡Momentos de tensión! Hospitalizan a Pao Poulain y Fichis comparte actualización. / Redes sociales

¿Quién es Pao Poulain?

Pao Poulain nació el 26 de septiembre de 1992 en México. Es creadora de contenido digital y forma parte del canal de YouTube Amor Eterno, un proyecto que comparte junto a su esposo Sergio Castrejón, conocido en redes sociales como Fichis. En este espacio publican videos sobre su vida cotidiana y distintos momentos de su relación, contenido con el que han reunido a millones de suscriptores en la plataforma.

Antes de desarrollar su proyecto en YouTube, Poulain comenzó a tener presencia en redes sociales al publicar contenido en Instagram a partir de agosto de 2012. Con el tiempo, su actividad en internet se amplió hacia la creación de videos, lo que la llevó a consolidar su participación dentro del canal que comparte con su esposo.

Además del canal en pareja, Pao Poulain cuenta con un espacio propio en YouTube donde comparte contenido relacionado con temas de salud y belleza. En su trayectoria digital también destacan algunos videos que han alcanzado millones de reproducciones dentro del canal Amor Eterno, donde ambos creadores mantienen actividad constante con su audiencia.

