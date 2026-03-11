Sugey Ábrego sufrió terrible accidente que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, ¿se quedó sin caminar?

La actriz Sugey Ábrego dio a conocer que atravesó un momento delicado tras sufrir un accidente que le provocó la imposibilidad de mover las piernas, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud? Te contamos los detalles.

Sugey Ábrego revela accidente doméstico que la llevó al hospital. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Sugey Abrego que no logró caminar?

Sugey Ábrego compartió a través de un video en sus redes sociales que el pasado 7 de marzo sufrió un accidente dentro de su casa que derivó en un problema de salud. La intérprete relató que el incidente ocurrió en su baño, cuando tuvo una caída que terminó en un fuerte golpe en la cabeza, situación que la llevó a explicar a sus seguidores lo que sucedió y cómo ha sido su proceso posterior al impacto.

En su mensaje, explicó que todo ocurrió de forma repentina mientras se encontraba en la regadera. “El sábado pasado tuve un accidente en mi casa, un simple resbalón en la regadera de mi casa, en el que tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza y tuve un traumatismo craneoencefálico”, dijo en el video.

También señaló que, tras el golpe, comenzó a experimentar algunas secuelas relacionadas con el habla y el movimiento, las cuales atribuyó a la inflamación provocada por el impacto.

La actriz contó que, al no presentar sangrado visible en ese momento, decidió continuar con sus actividades. “Al no producir sangre o descalabrarme, decidí continuar con mis actividades en el día a día, me fui al teatro”, relató. Sin embargo, explicó que el golpe fue fuerte, ya que ocurrió al caer hacia atrás y golpear su cabeza contra una de las orillas de la regadera.

La actriz detalló que incluso perdió el conocimiento durante unos momentos porque “el golpe fue muy fuerte, me fui para atrás a golpearme con una orilla de la regadera, me desvanecí, tardé en recuperarme”, explicó.

También contó que su pareja le sugirió acudir a recibir atención médica, aunque en ese momento ella decidió continuar con su jornada laboral en la obra de teatro La obsencidad de la carne, donde trabaja junto a Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y William Valdés.

Accidente de Sugey Ábrego: actriz relata cómo perdió movilidad en plena función. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Sugey Ábrego hoy, 11 de marzo?

Tras el accidente que sufrió en su casa, la actriz Sugey Ábrego continuó con sus compromisos profesionales en el teatro, pero durante la función su estado de salud comenzó a complicarse. La intérprete relató que, mientras se encontraba en escena, empezó a notar que algo no estaba bien, por lo que tuvo que comunicarlo a sus compañeros mientras intentaba seguir con la obra.

Según explicó, el momento ocurrió mientras compartía escena con Elizabeth Álvarez. “Mi pareja me dijo ‘Vamos a urgencias’, le dije ‘No, tengo funciones, no tengo suplentes’ y me fui a trabajar En plena función, estando con mi compañera Elizabeth, solo pude comunicarme y hacerle saber que no estaba moviendo mis piernas ni mis brazos, no estaba viendo bien”, relató.

La actriz agradeció el apoyo del equipo de la obra La obscenidad de la carne y de sus compañeros en escena. Contó que Elizabeth Álvarez fue quien notó primero que algo ocurría y lo reportó a la producción, mientras que el equipo técnico y de maquillaje la acompañó durante el proceso. También mencionó el apoyo de Jorge Salinas, quien se mantuvo hablándole para ayudarla a mantenerse enfocada, y de William Valdés, quien la sostuvo físicamente durante una escena para que pudiera continuar.

“Yo estaba tratando de terminar ese compromiso profesional, sin fuerza en mis piernas y sabiendo que el público estaba percibiendo algo diferente, y lo conseguimos”, explicó. Sin embargo, después de esas funciones no pudo continuar con las presentaciones del fin de semana, ya que fue trasladada a un hospital para ser evaluada.

Ábrego contó que los estudios médicos detectaron que el golpe le provocó un hematoma que presionaba la zona afectada, además de una lesión en la tercera vértebra. “Me tuvieron que dar corticoides para desinflamarme, además me estaba provocando una arritmia cardíaca”, explicó. La actriz señaló que pasó cerca de 48 horas bajo observación médica mientras los especialistas evaluaban su evolución.

Tras varios días de recuperación, la actriz informó que su estado de salud mejoró y que finalmente pudo salir del hospital. “Por eso ahorita me detengo hoy que estoy caminando, después de cuatro días. Fueron 48 horas de evaluación en las que se desinflamó y estoy aquí sentada, moviendo mis brazos, caminando y disfrutando”, compartió al actualizar sobre su recuperación.

Del escenario al hospital: Sugey Ábrego relata el accidente que afectó su movilidad. / Redes sociales

¿Quién es Sugey Ábrego?

Sugey Ábrego es una actriz y conductora de televisión mexicana, nació el 31 de diciembre de 1978 en Tuxpan, Veracruz. Realizó estudios de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y también tomó cursos de danza clásica en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, formación con la que comenzó a abrirse camino en el medio del entretenimiento.

Su carrera en televisión inició en 2003 con participaciones en la serie Mujer, casos de la vida real y en las telenovelas Clase 406 y Las vías del amor. Ese mismo año comenzó su trabajo como conductora en el programa Recorrido en pareja. Con el paso del tiempo se integró a otros proyectos televisivos y telenovelas como Barrera de amor, Sueños y caramelos, Rebelde, Duelo de pasiones, Destilando amor y Un refugio para el amor, además de participar en teatro con el musical Amor sin barreras.

Además de su trabajo como actriz, Ábrego ha desarrollado una trayectoria como conductora en programas como Muévete, Se Vale y Matutino Express, donde presentó la sección del clima. Entre 2013 y 2017 participó en producciones de la productora Lucero Suárez, entre ellas De que te quiero, te quiero, La Vecina y Enamorándome de Ramón. En 2018 formó parte del elenco de Tenías que ser tú, sumando otro proyecto a su trayectoria en la televisión mexicana.

