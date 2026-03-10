Kunno aparece en La casa de los famosos con tenis del esposo de Bárbara de Regil; ella reacciona ¿le robó?

Kunno, participante de La casa de los famosos, está en el centro de la polémica luego de que surgieron comentarios sobre un supuesto robo de par de tenis que pertenecería al esposo de Bárbara de Regil, ¿qué pasó? La actriz dio detalles de lo ocurrido con el influencer y aquí te contamos todo.

¿Kunno se llevó los tenis de Fernando Schoenwald? Bárbara de Regil aclara qué pasó. / Redes sociales

¿Kunno se robó los tenis del esposo de Bárbara de Regil?

La participación de Kunno en La casa de los famosos provocó conversación en redes sociales luego de que usuarios que se llevó unos tenis que no eran suyos, se trataría de un modelo que también pertenece a Fernando Schoenwald, pareja de Bárbara de Regil.

Pese a que el influencer relató que se los llevó por error al reality show, los internautas comenzaron a cuestionarse si el influencer presuntamente se robó los tenis.

“No, estos zapatos son del esposo de Bárbara de Regil. Bárbara me va a decir ratero, perdón, estos te los tenía que regresar, me los traje a Ciudad de México porque te los tenía que regresar y me los mandaron a La casa de los famosos. Bárbara, lo siento mucho, no los usaré si no quieres”, dijo el influencer.

¿Qué dijo Bárbara de Regil de Kunno y los tenis de su esposo en La casa de los famosos?

Bárbara de Regil aclaró qué pasó realmente con el par que originalmente pertenecía a su esposo, Fernando Schoenwald. Durante un encuentro con la prensa, donde estuvo TVNotas, la actriz explicó que no hubo ningún conflicto ni malentendido, sino que se trató de un préstamo que terminó convertido en regalo.

La también influencer relató que todo ocurrió después de que Kunno se quedara a dormir en su casa. “Se los llevó, es que se quedó a dormir en mi casa y se los presté para que hiciera ejercicio y se los llevó puestos. Ya luego hasta en La casa de los famosos (los tenía)”, contó, al recordar cómo el par de tenis apareció posteriormente en el reality.

Kunno / Redes sociales

De acuerdo con De Regil, la situación se resolvió cuando su esposo decidió que no quería recuperarlos. “Me dice Fer: ‘Regálaselos’, y yo: ‘Ora, son Balenciaga, ¿cómo crees?’. Y Fer: ‘No, a mí no me gustan’”, compartió. Finalmente, explicó que optó por convertirlos en un obsequio: “Se los regalé de Navidad y dije: ‘Pero sí fue un regalo mío’, y él: ‘A mí no me gustan esas cosas’”.

¿Kunno se quedó con los tenis Balenciaga? Bárbara de Regil aclara el escándalo. / Redes sociales

¿Bárbara de Regil apoya a Kunno en La casa de los famoso?

Bárbara de Regil fue cuestionada sobre la participación de Kunno en el reality La casa de los famosos y si sigue su paso dentro del programa. La actriz respondió que no ha visto el proyecto, ya que no es un formato que acostumbre consumir.

Al hablar del tema, explicó con claridad su postura frente al reality. “No sé, la verdad no lo he visto, no me gusta ese formato”, comentó ante los medios, dejando ver que, aunque conoce lo que ocurre alrededor del programa, no lo sigue directamente.

Aun así, la actriz compartió la percepción que tiene sobre el creador de contenido fuera de la pantalla. “Lo que sí sé es que Kunno es un niño bien noble”, expresó,

