Famosa estrella juvenil reaparece con radical cambio en su figura ¡presume su abdomen plano! FOTO

La actriz y modelo Barbie Ferreira, conocida por su papel de Kat Hernández en la serie Euphoria, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de reaparecer en un evento de moda internacional con un cambio físico que llamó la atención de seguidores y medios. Las nuevas imágenes de la artista circularon tras su asistencia al desfile de Jean Paul Gaultier durante la Paris Fashion Week, donde su apariencia generó múltiples comentarios sobre su transformación.

Barbie Ferreira aparece son sorprendente cambio en la pasarela de Victoria Secret. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Barbie Ferreira en el rostro?

El aspecto del rostro de Barbie Ferreira fue uno de los puntos que más llamó la atención tras su presencia en el desfile de Jean Paul Gaultier AW26 durante la Paris Fashion Week. En las imágenes difundidas del evento, la actriz lució un look completamente negro y una silueta más estilizada que en apariciones previas.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que su cara se veía diferente en comparación con fotografías de meses anteriores. En particular, destacaron pómulos más definidos, una mandíbula más marcada y menor volumen en las mejillas.

Diversos medios han explicado que cuando una persona pierde una cantidad considerable de peso, los cambios suelen hacerse visibles primero en el rostro. La reducción de grasa facial puede provocar que las mejillas se vean más delgadas y que los pómulos o la línea de la mandíbula se marquen más.

En el caso de Ferreira, publicaciones especializadas han señalado que la transformación se ha desarrollado de manera gradual desde 2024. Con el paso del tiempo, su imagen ha mostrado modificaciones que ahora se perciben con mayor claridad en eventos públicos y fotografías profesionales.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones públicas sobre los cambios en su imagen.

¿Cuánto peso habría perdido Barbie Ferreira en los últimos años?

Según estimaciones difundidas por distintos medios de entretenimiento y moda, Barbie Ferreira habría perdido aproximadamente 50 libras, es decir, entre 22 y 23 kilogramos desde 2024.

La transformación no ocurrió de forma repentina. Durante los últimos años, la actriz ha sido vista en eventos y sesiones fotográficas donde su figura ha mostrado una evolución gradual.

Una de sus apariciones más comentadas antes de la Paris Fashion Week fue en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en octubre. En ese momento ya era visible que Ferreira había bajado de peso en comparación con la etapa en la que interpretaba a Kat en Euphoria. Aun así, su silueta continuaba siendo asociada con la estética curvy que la caracterizó en años anteriores.

La diferencia entre ese evento y su reciente aparición en París fue lo que generó nuevas comparaciones en redes sociales. En el desfile de Jean Paul Gaultier, varios usuarios señalaron que su figura lucía más definida y estilizada que en presentaciones anteriores. ¡Hasta presumió su abdomen plano!

Barbie Ferreira / Instagram

¿Barbie Ferreira utilizó medicamentos para bajar de peso?

Tras la difusión de las imágenes más recientes, algunos usuarios en redes sociales mencionaron el término “Ozempic face”, una expresión que se ha popularizado en conversaciones sobre medicamentos utilizados para la pérdida de peso, como Ozempic o Wegovy.

Este término suele utilizarse para describir un efecto visible cuando la reducción de grasa corporal ocurre de forma rápida, lo que puede provocar que el rostro luzca más delgado o con menos volumen.

No obstante, no existe confirmación de que Barbie Ferreira haya utilizado este tipo de medicamentos. La actriz tampoco ha realizado declaraciones públicas sobre el método o proceso relacionado con su pérdida de peso.

Además de esas especulaciones, algunos comentarios en internet también mencionaron la posibilidad de procedimientos estéticos como rellenos labiales o botox. Sin embargo, tampoco hay información confirmada sobre intervenciones de este tipo.

En la industria del entretenimiento y la moda, los cambios en la apariencia pueden depender de diversos factores. Entre ellos se encuentran el maquillaje profesional, el estilo del cabello, el vestuario, la iluminación de pasarela y el trabajo fotográfico posterior, elementos que pueden modificar la percepción del rostro en imágenes públicas.

